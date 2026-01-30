La sciatrice Lindsey Vonn è caduta durante la discesa libera di Coppa del Mondo a Crans-Montana, ultima prova prima delle Olimpiadi invernali. L'atleta ha riportato dolore alla gamba sinistra e al ginocchio destro. Il suo allenatore, Aksel Lund Svindal, ha confermato che Vonn si è sottoposta a controlli medici per valutare l'entità dell'infortunio.

La dinamica dell’incidente

Durante la discesa, Vonn ha perso il controllo dopo un salto, finendo violentemente nelle reti di protezione. Le sue urla iniziali hanno destato preoccupazione per un possibile infortunio serio, in particolare per il carico subito dal ginocchio sinistro.

Nonostante il trauma, la 41enne è riuscita a rialzarsi e a raggiungere il traguardo sugli sci.

Le dichiarazioni di Svindal

Svindal ha dichiarato: “Lindsey sta facendo un controllo per valutare le condizioni del suo ginocchio. Ha dolore, ma spero non sia nulla di grave e che non ci siano lesioni. Sente dolore alla gamba sinistra e al ginocchio destro.” L'allenatore ha inoltre sottolineato le variazioni del percorso: “Il primo giorno era lento, ieri non si è gareggiato e oggi la pista era molto più veloce. Penso che fosse giusto annullarla, ma avrebbero dovuto farlo prima, evitando così tante cadute.”

Riguardo agli esami preliminari, Svindal ha aggiunto: “Il fisioterapista ha effettuato alcuni test.

L'esito è stato abbastanza positivo, ma ci sono aspetti incerti. Pertanto, è meglio eseguire un esame approfondito in ospedale. Dato che avverte dolore, è necessario comprendere la natura del problema.”

Contesto della gara e sviluppi

La discesa libera di Crans-Montana è stata cancellata dopo le cadute di tre delle prime sei atlete, a causa di scarsa visibilità e di una pista resa più veloce rispetto ai giorni precedenti. Il superG previsto per sabato 31 gennaio resta confermato come ultima competizione prima delle Olimpiadi.

Ulteriori accertamenti

Lindsey Vonn è stata successivamente trasportata in ospedale in elicottero per ulteriori accertamenti, mostrando segni di zoppia e proteggendo il ginocchio sinistro. Il suo allenatore ha indicato la necessità di esami approfonditi per determinare la gravità dell'infortunio e valutare la sua partecipazione alle Olimpiadi di Milano-Cortina.