Jannik Sinner e Novak Djokovic si preparano a sfidarsi nella semifinale degli Australian Open a Melbourne, in programma venerdì alle 9.30 ora italiana. L’azzurro ha scelto un allenamento al coperto al National Tennis Centre, lontano da occhi indiscreti, per concentrarsi su servizio e risposta, mentre il serbo ha spostato la sua sessione sulla 1573 Arena, lavorando con lo sparring Daniel Jovanoski su risposta profonda e aggressiva.

Allenamenti a confronto

Sinner ha svolto una sessione di circa un’ora, secondo uno schema consolidato: da solo da una parte della rete, con i due allenatori dall’altra a proporre palle sempre diverse, fino al colpo finale.

A metà allenamento è entrato un giovane sparring messo a disposizione da Tennis Australia, e la chiusura è stata dedicata a servizio e risposta.

Djokovic, invece, ha modificato il programma originario: inizialmente previsto sul campo 16, ha spostato l’allenamento sulla 1573 Arena, lavorando con il diciassettenne australiano di origine macedone Daniel Jovanoski, dotato di un servizio potente, concentrandosi soprattutto sulla risposta profonda e aggressiva prima della consueta fase di rifinitura.

Il contesto e le aspettative

Melbourne si prepara ad accogliere due stili opposti: Sinner nella sua bolla di lavoro, Djokovic in una rifinitura più tradizionale. Entrambi puntano alla finale, ma con approcci diversi.

Nel frattempo, il gruppo Allianz ha scelto Sinner come global brand ambassador, definendo la partnership “basata su valori condivisi come resilienza, fiducia e desiderio di eccellere”.

La semifinale tra Sinner e Djokovic rappresenta l’ultimo ostacolo per l’azzurro verso la finalissima, dove lo attende già Carlos Alcaraz, primo finalista dopo la vittoria in cinque set su Alexander Zverev.

Trasmissione dell'evento

La semifinale sarà trasmessa in chiaro su Nove, oltre che sulle piattaforme Discovery+, HBO Max, Eurosport, Dazn, TimVision e Prime Video Channels. L’appuntamento è fissato per venerdì 30 gennaio 2026, non prima delle 9.30 ora italiana, sulla Rod Laver Arena.