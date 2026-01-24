Naomi Osaka, attuale numero 17 del mondo e due volte vincitrice degli Australian Open, ha annunciato il suo ritiro dal torneo poco prima del match del terzo turno contro l’australiana Maddison Inglis. La tennista giapponese ha spiegato la sua decisione tramite un post su Instagram, motivando il ritiro con la necessità di risolvere un problema fisico: “Ho un problema al mio corpo che richiede attenzione dalla fine della mia ultima partita”.

Il ritiro e le motivazioni

Osaka ha scelto di fermarsi per evitare di aggravare la situazione, dichiarando la necessità di prendersi cura del proprio corpo.

La comunicazione è avvenuta sui social media, senza fornire dettagli specifici sull’infortunio, ma sottolineando l’importanza di un recupero tempestivo per poter tornare in campo.

Il contesto del torneo

Il ritiro giunge dopo un avvio di torneo che aveva visto Naomi Osaka protagonista anche fuori dal campo. Nel primo turno, aveva catturato l'attenzione con un outfit originale, frutto della collaborazione con il suo sponsor Nike, comprendente un cappello a tesa larga, un velo e un ombrellino. Nel secondo turno, aveva superato Sorana Cîrstea in un match combattuto, conclusosi con un confronto acceso e un gesto di distacco reciproco tra le due giocatrici.

Dettagli sull'infortunio

Secondo quanto riportato da fonti internazionali e confermato da Tennis Australia, il ritiro sarebbe dovuto a un infortunio alla zona addominale sinistra.

Di conseguenza, Maddison Inglis, qualificata australiana, accede al quarto turno per walkover. La stessa Osaka ha espresso il suo rammarico tramite un messaggio in inglese: “Ho dovuto prendere la difficile decisione di ritirarmi per affrontare qualcosa a cui il mio corpo ha bisogno di attenzione dopo la mia ultima partita. Ero così entusiasta di continuare e questa corsa ha significato molto per me, quindi dovermi fermare qui mi spezza il cuore, ma non posso rischiare di causare ulteriori danni per poter tornare in campo.”