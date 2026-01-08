Petar Ratkov, nuovo attaccante della Lazio, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club, mostrando grande entusiasmo: “Sono arrivato in un club davvero importante, uno dei più grandi in Italia, con giocatori incredibili e un ottimo allenatore. È tutto perfetto. Non vedo l’ora di iniziare a giocare e ad allenarmi”.

Il giovane serbo ha subito chiarito i suoi obiettivi: “Voglio stare bene fisicamente, segnare tanti gol, aiutare la Lazio a migliorare e finire tra le prime sei in classifica. Vengo qui anche per migliorare il mio calcio e la mia personalità.

La Serie A è uno dei migliori campionati al mondo per un giocatore giovane che vuole crescere”.

Il rapporto con Sarri

Ratkov ha espresso parole di stima per il tecnico Maurizio Sarri, definendolo “un ottimo allenatore” e sottolineando l’importanza di lavorare con un tecnico di tale livello per un giovane. Ha poi aggiunto di non averlo ancora sentito personalmente, ma di aver ricevuto ottimi feedback da un suo ex compagno di squadra: “Ho parlato con Milinkovic‑Savic, mi ha detto che qui è tutto fantastico, che la città è perfetta e che sono in un grande club, il migliore in Italia”.

Un messaggio per i tifosi

Infine, Ratkov ha voluto mandare un messaggio ai tifosi laziali: “Posso promettere che darò tutto per renderli felici e per far diventare la Lazio un club ancora migliore”.

Il trasferimento di Ratkov alla Lazio è stato ufficializzato dopo le visite mediche dell’8 gennaio 2026. La società ha comunicato di aver acquisito definitivamente i diritti sportivi dell'attaccante proveniente dal Salisburgo. L’operazione si aggira attorno ai quattordici milioni di euro.

Classe 2003, Ratkov è il primo rinforzo per Maurizio Sarri nella sessione invernale di mercato. Il suo arrivo segue la cessione di Valentin Castellanos al West Ham, e rappresenta un investimento per il futuro dell’attacco biancoceleste.