La Roma ha superato lo Stoccarda 2-0 nella settima giornata della fase a girone unico di Europa League, grazie a una doppietta di Niccolò Pisilli, autore di un gol per tempo.

La partita: cronaca e highlights

Al quarantesimo minuto del primo tempo, Pisilli ha sbloccato il risultato con un destro in diagonale sul secondo palo, finalizzando un assist di Soulé. Nel recupero della ripresa, ha raddoppiato con un potente tiro sul primo palo, servito da Dybala. La Roma, pur con un ampio turnover, ha mostrato solidità difensiva e concretezza offensiva.

La classifica e le prospettive

Con questo successo, la squadra giallorossa sale al sesto posto nel girone, avvicinandosi alla qualificazione diretta agli ottavi di finale. La vittoria assicura almeno un posto nei playoff, ma per la certezza matematica della fase a eliminazione diretta servirà attendere l’ultima giornata, in programma contro il Panathinaikos.

Il tecnico Gasperini ha gestito la rosa con attenzione, concedendo spazio a molti elementi meno impiegati, senza però rinunciare all’efficacia. Pisilli, definito “il ragazzino” da Mourinho, ha saputo sfruttare le occasioni con freddezza e determinazione.

La Roma ha centrato la quarta vittoria consecutiva in Europa, consolidando il suo momento positivo.

La squadra occupa il sesto posto con quindici punti, mentre lo Stoccarda resta fermo a dodici. Il prossimo impegno europeo sarà in Grecia contro il Panathinaikos, in programma il ventinove gennaio, preceduto dal big match di Serie A contro il Milan il venticinque gennaio.