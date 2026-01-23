Merle Fräbel si è imposta nuovamente nella seconda gara di Coppa del Mondo di slittino femminile ad Oberhof, confermando il successo ottenuto nella prima manche e regalando una doppietta tedesca davanti al pubblico di casa. La giovane atleta, classe 2003, ha conquistato il suo terzo successo in carriera, tutti ottenuti proprio sul tracciato tedesco.

La rimonta vincente di Fräbel

Dopo essere stata terza nella prima discesa, Merle Fräbel ha realizzato una rimonta perfetta nella run decisiva, chiudendo con il tempo di 1:23.330. La sua prestazione ha confermato la superiorità dimostrata nella prima manche, consolidando la sua posizione di vertice nella competizione.

Podio e piazzamenti

Alle spalle della vincitrice, si è piazzata l’austriaca Lisa Schulte, staccata di un decimo. Al terzo posto è giunta la tedesca Julia Taubitz, protagonista di una notevole risalita dopo essere stata ottava dopo la prima run. La quarta posizione è andata alla lettone Elīna Ieva Bota, seguita dalla connazionale Anna Berreiter.

Le azzurre in gara

Tra le atlete italiane, Verena Hofer ha offerto una prova positiva. Quinta dopo la prima discesa, ha perso qualche posizione nella seconda manche, chiudendo all’ottavo posto. Più indietro, Sandra Robatscher si è classificata tredicesima, mentre Nina Zoeggeler ha concluso al diciassettesimo posto.

Contesto della stagione

Questa tappa di Oberhof si inserisce in un periodo positivo per Verena Hofer.

L'atleta azzurra è reduce da un podio a Park City e da un terzo posto nella staffetta a Winterberg. In quest'ultima occasione, l'Italia ha conquistato il terzo gradino del podio nella prova a squadre miste, posizionandosi dietro a Germania e Austria.