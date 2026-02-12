È iniziata in Bahrain la seconda giornata dei test pre‑stagionali di Formula 1, in preparazione al Mondiale 2026. Sul circuito di Sakhir, la Ferrari ha schierato in pista Charles Leclerc, mentre la McLaren ha affidato il volante al campione del mondo Lando Norris.

La Ferrari con Leclerc e la McLaren con Norris

Per la Ferrari, Charles Leclerc è il protagonista della giornata, impegnato alla guida della SF‑26. La McLaren, invece, ha confermato Lando Norris al volante della sua monoposto.

Test in Bahrain in vista del Mondiale 2026

La sessione si svolge oggi in Bahrain, nel secondo giorno dei test ufficiali invernali, organizzati in vista dell’inizio del Mondiale 2026, previsto per l’8 marzo in Australia.

Il programma e i risultati del primo giorno

Questa seconda giornata segue il primo giorno di test, durante il quale Lando Norris ha ottenuto il miglior tempo, seguito da Max Verstappen e da Charles Leclerc, terzo. Lewis Hamilton ha chiuso settimo. I test proseguiranno anche domani, con l’obiettivo di completare il programma di sviluppo delle nuove monoposto nate dal recente cambio regolamentare.

Le impressioni di Leclerc dopo il primo giorno

Il primo giorno di test ha confermato la solidità della Ferrari: Leclerc ha concluso al terzo posto, a poco più di mezzo secondo da Norris, completando 80 giri, mentre Hamilton ha contribuito al totale di 132 passaggi della SF‑26. Leclerc ha commentato: “È stata una mezza giornata di test produttiva, perché siamo riusciti a completare il programma senza particolari problemi… Finora i dati sono sostanzialmente in linea con quanto ci aspettavamo dalle simulazioni, il che è incoraggiante.”