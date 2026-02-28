L’Italia ha conquistato una vittoria netta contro la Gran Bretagna a Newcastle, imponendosi 93‑57 nella partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2027. Gli azzurri hanno condotto l’incontro sin dall’inizio, chiudendo i parziali sul 32‑14, 51‑27 e 65‑46, grazie a una prestazione corale e intensa.

Prestazione corale e controllo totale

La nazionale di coach Luca Banchi ha dominato su ogni fronte: in attacco con un’alta efficienza al tiro, in difesa limitando gli avversari e a rimbalzo, dove ha prevalso nettamente. Undici dei dodici giocatori a referto hanno segnato, a testimonianza della profondità e dell’equilibrio della squadra.

I protagonisti della serata

Nico Mannion è stato il miglior realizzatore con 19 punti, seguito da Amedeo Della Valle con 11 e Momo Diouf con 11. Anche Niang e Tessitori si sono distinti con 9 punti ciascuno. L’esordio in maglia azzurra di Giovanni Veronesi è stato positivo: ha chiuso con 8 punti e 3 rimbalzi.

Contesto e prossimi impegni

Si tratta della seconda vittoria dell’Italia nel girone D, dopo il successo in Lituania, a fronte di una sconfitta con l’Islanda. Lunedì la nazionale tornerà in campo a Livorno per il secondo confronto contro la Gran Bretagna.

Il cammino verso i Mondiali 2027

L’Italia ha costruito il vantaggio già nei primi due quarti, chiudendo il primo periodo con un margine di 18 punti (14‑32) e andando all’intervallo lungo avanti 27‑51.

La difesa intensa e la circolazione di palla efficace sono state decisive per il largo scarto finale. In questa partita si confermano i contributi di Mannion (19 punti), Della Valle (11), Diouf (10) e l’esordio di Veronesi con 8 punti.