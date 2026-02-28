Vito Dell’Aquila ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria -63 kg al Bulgarian Open di taekwondo, disputato a Sofia. L'atleta si è imposto con lucidità nei momenti decisivi, confermando il suo valore sul panorama internazionale.

La nazionale italiana ha arricchito il proprio medagliere con altri due argenti: Simone Alessio nei -87 kg e Anna Frasica nei -53 kg. Il bilancio finale del torneo per l'Italia è quindi di un oro e due argenti.

Prestazioni individuali e continuità azzurra

Dell’Aquila ha dominato la sua categoria di peso con una prova gestita con grande attenzione nei frangenti più critici dell'incontro.

Simone Alessio ha centrato un secondo posto nei -87 kg, un risultato che lo conferma tra i protagonisti della scena mondiale del taekwondo. Anna Frasica, nella categoria -53 kg, ha disputato una gara ordinata, raggiungendo la finale e aggiungendo un risultato significativo al suo percorso di crescita agonistica.

Contesto e prospettive future

Il risultato complessivo ottenuto al Bulgarian Open, con un oro e due argenti, conferma la continuità del lavoro svolto dal gruppo azzurro. Questo successo segue la buona prestazione all’Austrian Open e rappresenta un segnale positivo nel percorso di avvicinamento al Roma Grand Prix, un altro importante appuntamento per gli atleti italiani.

Il torneo bulgaro

Il Bulgarian Open, evento di categoria G2, si è svolto a Sofia tra il 27 e il 28 febbraio. La competizione ha visto la partecipazione di atleti di alto livello internazionale e costituisce una tappa rilevante nel calendario di qualificazione olimpica, offrendo un banco di prova importante per misurare la preparazione in vista degli obiettivi stagionali.