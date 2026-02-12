La seconda giornata dei test ufficiali di Formula 1 a Sakhir, in Bahrain, si è aperta con un netto segnale di forza da parte della Ferrari. Charles Leclerc ha infatti siglato il miglior tempo nella sessione mattutina, confermando un avvio promettente per la scuderia di Maranello.

Leclerc guida la mattinata a Sakhir

Charles Leclerc ha concluso la sessione mattutina con il tempo record di 1’34”273, distanziando di oltre mezzo secondo Lando Norris. Il pilota della McLaren ha completato 64 giri, mentre Leclerc ne ha totalizzati 62. Al terzo posto si è piazzato Pierre Gasly con l’Alpine, a circa 2”450 dal vertice.

Seguono Oliver Bearman (Haas), Alexander Albon (Williams), Nico Hülkenberg (Audi), Sergio Perez (Cadillac), Liam Lawson (Racing Bulls) e Fernando Alonso (Aston Martin) nella top‑9 della mattinata.

Difficoltà tecniche per Mercedes e Red Bull

La sessione mattutina è stata segnata da notevoli difficoltà tecniche per alcuni dei team di punta. La Mercedes ha visto Andrea Kimi Antonelli fermo dopo soli tre giri a causa di un guasto alla power unit, mentre la Red Bull è rimasta ai box con Isack Hadjar, senza registrare alcun tempo cronometrato.

Le dichiarazioni post-sessione

A caldo, Leclerc ha commentato: “Le sensazioni sono state piuttosto diverse rispetto a Barcellona, dato che qui le condizioni sono molto differenti, ma è proprio quello di cui abbiamo bisogno: fare esperienza su un’altra pista e capire come si comporta la vettura in scenari diversi.

Finora i dati sono sostanzialmente in linea con quanto ci aspettavamo dalle simulazioni, il che è incoraggiante. Ora l’obiettivo è continuare a portare avanti il programma e fare in modo di arrivare il più preparati possibile alla prima gara”.

Il direttore sportivo Ferrari, Diego Ioverno, ha aggiunto: “Il cambio di regolamento è notevole rispetto al 2025, tutti quanti abbiamo lavorato su una base che è ancora in evoluzione. Il regolamento resta da definire, ora dobbiamo imparare ad utilizzare bene la monoposto. Non ci sono sorprese ad oggi, ma stiamo ancora testando”.

Prospettive e programma

La giornata di test proseguirà con la sessione pomeridiana, prevista dalle ore 13.00 alle 17.00 italiane. La giornata di test proseguirà anche domani, venerdì 13 febbraio, per completare il primo round in Bahrain, che tornerà in scena dal 18 al 20 febbraio.