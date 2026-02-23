Jacob Bridgeman ha conquistato il suo primo titolo in carriera al Genesis Invitational, chiudendo il torneo con un totale di 18 colpi sotto il par. Al Riviera Country Club, il 26enne professionista dal 2022 ha preceduto di un colpo Kurt Kitayama e Rory McIlroy, entrambi fermi a –17.

Il trionfo e il montepremi

Il successo al Genesis Invitational ha garantito a Bridgeman un montepremi di 4 milioni di dollari e 700 punti FedEx Cup, su un totale di 20 milioni messi in palio. Il giovane golfista ha dimostrato grande determinazione nel corso della competizione.

La giornata decisiva

Bridgeman ha iniziato l'ultima giornata con un vantaggio di sei colpi, estendendolo fino a sette con dodici buche ancora da giocare. Tuttavia, la pressione è aumentata nel finale: nonostante un punteggio di 72 (+1) nell'ultimo round, è riuscito a preservare il vantaggio, assicurandosi la vittoria con un putt in par da tre piedi sulla 18ª buca.

"This is way, way better than I’ve ever dreamt it", ha commentato Bridgeman, ammettendo che la gara è diventata più difficile del previsto negli ultimi tratti. "I thought it was going to be a lot easier than that. It was honestly easy until I got to about 16, and then it got really hard."

La cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione di Tiger Woods, che ha accolto Bridgeman sul gradino più alto del podio.

"He said, ‘You’ve got one on me.’ So I guess he’s never won yet. I got one thing. He’s got all the other ones, but I’ve got one.", ha raccontato Bridgeman, sottolineando il momento con un pizzico di ironia.

Primati e prospettive

Con questa vittoria, Bridgeman è diventato il primo giocatore a vincere al Riviera Country Club alla sua prima partecipazione dal 2005, anno in cui Adam Scott riuscì nell’impresa. Inoltre, è il primo giocatore nel 2026 a trionfare sul PGA Tour partendo da una posizione fuori dalla top 50 del ranking (era 52°). Grazie a questo successo, Bridgeman è entrato nella top 25 del ranking FedEx Cup, proiettandosi verso nuove importanti sfide.