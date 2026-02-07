Stefania Constantini e Amos Mosaner, campioni olimpici in carica e vincitori del Mondiale 2025, si preparano ad affrontare la Svezia nella quinta sfida del torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026. Il match, in programma alle ore 14.35 a Cortina d’Ampezzo sabato 7 febbraio, rappresenta un passaggio decisivo per consolidare la posizione tra le prime quattro e avvicinarsi alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Il percorso degli azzurri nel torneo

Gli azzurri hanno iniziato il torneo affrontando la Corea del Sud il 5 febbraio alle 10:05, poi il Canada il 5 febbraio alle 19:05, la Svizzera il 6 febbraio alle 10:05 e l’Estonia il 6 febbraio alle 14:35.

Il cammino della coppia italiana è stato caratterizzato da prestazioni di alto livello e da una grande determinazione, elementi che hanno permesso a Constantini e Mosaner di mantenere un ruolo da protagonisti nel torneo. La sfida contro la Svezia rappresenta un ulteriore banco di prova per le ambizioni degli azzurri.

La posta in gioco contro la Svezia

Constantini e Mosaner occupano una posizione di rilievo nella classifica e puntano a consolidarla con un’affermazione contro una Svezia tradizionalmente solida e difficile da scardinare. Una vittoria permetterebbe agli azzurri di avvicinare concretamente la qualificazione, mentre una sconfitta renderebbe decisivo l’ultimo impegno della giornata contro la Norvegia.

Contesto e calendario del torneo

Il torneo di curling doppio misto è iniziato con l’Italia che ha affrontato Corea del Sud e Canada il 5 febbraio, proseguendo il 6 con Svizzera ed Estonia. Il calendario prevede poi la sfida contro Svezia e Norvegia il 7 febbraio, seguita da Cechia e Gran Bretagna l’8 e Stati Uniti il 9. Le prime quattro classificate accederanno alle semifinali.

Il match contro la Svezia si svolge alle ore 14.35 e sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai 2 o RaiSportHD, con streaming disponibile su Rai Play, Discovery+, Eurosport, DAZN, Prime Video, Tim Vision e, per la giornata del 7 febbraio, anche su HBO Max. OA Sport garantirà la diretta testuale.