Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno già raggiunto l’obiettivo principale: la qualificazione alle semifinali del torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026. Rimane però in palio un aspetto cruciale: il piazzamento finale nel round robin, che determinerà l’avversaria nel penultimo atto della competizione.

Una qualificazione anticipata

Nonostante qualche rendimento altalenante, il duo azzurro ha ottenuto la certezza del passaggio del turno con una giornata di anticipo. Il successo perentorio per 8‑2 contro la Repubblica Ceca ha rappresentato un passo decisivo verso la semifinale, consolidando il secondo posto nel girone insieme agli Stati Uniti e alle spalle della Gran Bretagna imbattuta.

Ultima partita decisiva

La sfida contro gli Stati Uniti, in programma lunedì 9 febbraio alle ore 10.05, non vale l’accesso alla semifinale, ma può essere determinante per il piazzamento finale. In caso di vittoria, l’Italia chiuderebbe al secondo posto e si troverebbe di fronte proprio gli Stati Uniti in semifinale. In caso di sconfitta, invece, scivolerebbe al quarto posto, con la prospettiva di affrontare la Gran Bretagna, squadra favorita e imbattuta.

Contesto e prospettive

Il girone di curling doppio misto prevede dieci squadre, con le prime quattro che accedono alla fase a eliminazione diretta. La classifica attuale vede la Gran Bretagna in testa, seguita da Italia e Stati Uniti appaiati, mentre la Svezia occupa il quarto posto.

Il risultato dell’ultima giornata potrà quindi cambiare gli incroci delle semifinali, rendendo la partita contro gli USA un vero snodo strategico.

Il percorso verso la semifinale

Nonostante la sconfitta contro la Gran Bretagna per 6‑9, l’Italia è comunque approdata alle semifinali grazie alla classifica avulsa, favorita anche dalle contemporanee sconfitte di Canada e Svizzera. La vittoria contro gli Stati Uniti lunedì 9 febbraio alle ore 10.05 garantirebbe il secondo posto matematico, mentre una sconfitta porterebbe al quarto posto e a una semifinale contro la Gran Bretagna.