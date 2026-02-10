Stefania Constantini ha conquistato una medaglia di bronzo nel doppio misto di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026. La vittoria è arrivata nello spareggio per il terzo posto contro la coppia britannica composta da Jennifer Dodds e Bruce Mouat. Al termine della competizione, Constantini ha espresso la sua soddisfazione: “Abbiamo tenuto duro dall’inizio alla fine e abbiamo fatto un buon lavoro di squadra. In questa settimana abbiamo dovuto stringere i denti e lo abbiamo fatto molto bene insieme, quindi sono molto orgogliosa”.

La giocatrice, originaria di Cortina d'Ampezzo, ha aggiunto: “Ci concediamo oggi sicuramente per festeggiare, e da domani sarà importante ritrovare un focus rapido perché ci sarà un nuovo inizio. Daremo sicuramente il 100% di nuovo”.

Il contesto della medaglia

La coppia, che aveva conquistato l'oro a Pechino 2022, formata da Constantini e Amos Mosaner, non è riuscita a bissare il titolo olimpico. Tuttavia, i due atleti hanno saputo riscattarsi con una prestazione di alto profilo nel match per il bronzo, superando la delusione della semifinale persa contro gli Stati Uniti.

Verso nuove sfide con la squadra femminile

Constantini, che ricopre anche il ruolo di skip della Nazionale femminile, ha immediatamente rivolto lo sguardo alla prossima fase delle Olimpiadi.

Dopo il meritato momento di festa, sarà fondamentale ritrovare concentrazione e determinazione per affrontare le gare con la squadra femminile.

L'emozione dell'esordio olimpico

Constantini ha vissuto con grande emozione l'esordio olimpico casalingo contro la Corea del Sud. Ha sottolineato quanto fosse “emozionante vedere quanto tifo già c’era per la prima partita” e quanto fosse “bellissimo” vivere lo stadio e Cortina in una veste diversa, frutto di anni di allenamento e sacrifici.