Martedì 10 febbraio segnerà il culmine della competizione di curling nel doppio misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La giornata sarà interamente dedicata alle finali per l’assegnazione delle medaglie: la sfida per il bronzo è in programma alle ore 14:05, mentre la finale per l’oro si disputerà alle 18:05. Entrambi gli incontri avranno luogo presso lo Stadio olimpico del ghiaccio di Cortina d’Ampezzo.

Modalità di trasmissione e orari

La competizione per il bronzo avrà inizio alle 14:05, seguita dalla prestigiosa finale per l’oro alle 18:05.

La diretta televisiva sarà trasmessa su Rai 2, con la condizione che l’Italia sia impegnata in una delle due finali; in caso contrario, la programmazione potrebbe alternarsi con altri eventi sportivi. La diretta streaming, sempre in presenza dell’Italia, sarà disponibile sulla piattaforma Rai Play. Una copertura completa degli eventi sarà garantita da Discovery Plus e HBO Max. La finale per l’oro sarà inoltre visibile su Eurosport 2, accessibile tramite i servizi di DAZN, Prime Video e Tim Vision, previo abbonamento. Per chi desidera seguire l’andamento in tempo reale, OA Sport offrirà una diretta testuale.

Contesto della competizione e protagonisti italiani

Il torneo di doppio misto di curling si sta svolgendo presso lo Stadio olimpico del ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, con un calendario di gare che si estende dal 4 al 10 febbraio.

I riflettori saranno puntati sui rappresentanti italiani, i detentori del titolo olimpico e mondiale, Stefania Constantini e Amos Mosaner, attesi protagonisti nelle finali di martedì.

Struttura del torneo di doppio misto

Il torneo di doppio misto di curling si articola attraverso un’unica fase a gironi, denominata round robin. Al termine di questa fase, le prime quattro squadre classificate accederanno alle semifinali. Le vincenti delle semifinali disputeranno la finale per l’oro, mentre le perdenti si confronteranno nella “finalina” per il bronzo. L’intero evento si svolge interamente a Cortina d’Ampezzo, con la conclusione fissata per il 10 febbraio 2026.