Stefania Constantini e Amos Mosaner, campioni olimpici in carica nel doppio misto di curling, scendono sul ghiaccio a Cortina d’Ampezzo per il quarto impegno del round robin contro l’Estonia. L’incontro, valido per il torneo olimpico di curling misto, è in programma alle 14.35 e rappresenta un’occasione importante per consolidare la loro marcia verso le semifinali.

Percorso e contesto della competizione

La coppia azzurra ha iniziato la giornata affrontando la Svizzera in mattinata, con l’obiettivo di ottenere una doppia vittoria nel doppio turno giornaliero.

Dopo una sorprendente sconfitta contro il Canada, Constantini e Mosaner puntano a rilanciarsi e ritrovare la serenità e la precisione che li hanno resi protagonisti a Pechino 2022.

L’avversario: la coppia estone

L’Estonia schiera Marie Kaldvee e Harri Lill, una formazione arrivata a Cortina con ambizioni importanti. Tuttavia, i baltici hanno già subito due sconfitte nei primi due incontri contro Svizzera e Gran Bretagna, prima di ottenere il primo successo contro la Svezia con il punteggio di 7‑5. Per sperare nella semifinale, dovranno vincere praticamente tutte le restanti partite del girone.

Obiettivi e tensione per l’Italia

Per Constantini e Mosaner, l’obiettivo è chiaro: evitare ulteriori passi falsi e rilanciarsi nella corsa alle semifinali.

Serve ritrovare quel gioco fatto di precisione e bocciate decise che ha conquistato gli appassionati italiani. La tensione è alta, ma la posta in palio è altrettanto importante.

Programma e precedenti dell’incontro

L’incontro Italia‑Estonia è previsto per venerdì 6 febbraio alle 14.35, con diretta televisiva su Rai 2 e streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. OA Sport offrirà una diretta testuale dell’incontro. In occasione dei Mondiali 2025, l’Italia aveva eliminato l’Estonia in semifinale con un risultato di 7‑6, dimostrando la competitività del duo azzurro anche contro questa coppia baltica.