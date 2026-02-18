L’Italia del curling maschile, guidata da Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Amos Mosaner e Mattia Giovanella, torna sul ghiaccio dello Stadio Olimpico di Cortina per affrontare il Canada. L’incontro si inserisce nel penultimo appuntamento del round robin del torneo maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026. L’appuntamento è fissato per mercoledì 18 febbraio alle ore 14.05. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD (a partire dalle 14.30), in streaming su Rai Play, Discovery Plus e HBO Max, con cronaca testuale disponibile su OA Sport.

Per gli azzurri, questa è una sfida cruciale. Una vittoria significherebbe blindare l’accesso alle semifinali. In caso di sconfitta, invece, la qualificazione si deciderà nell’ultimo match contro la Svizzera. Il Canada, già qualificato, punta al primo posto nel girone. La partita si preannuncia intensa e determinante per le ambizioni italiane.

Il cammino degli azzurri nel torneo

Gli azzurri arrivano a questo confronto dopo una convincente vittoria sugli Stati Uniti, risultato che ha rilanciato le loro speranze di qualificazione. Attualmente, l’Italia occupa la terza posizione nel girone, ma la classifica è ancora molto aperta e ogni risultato può cambiare gli equilibri.

Il Canada, guidato da Brad Jacobs (skip), Marc Kennedy (vice skip), Brett Gallant e Ben Hebert, ha già centrato l’obiettivo delle semifinali con un bilancio di sei vittorie e una sola sconfitta.

Gli azzurri, al contrario, devono ancora conquistare il passaggio del turno e sono consapevoli di non poter più sbagliare.

Implicazioni del match contro il Canada

Il confronto con il Canada rappresenta un vero e proprio spartiacque per l’Italia. Vincere significherebbe mettere una seria ipoteca sulla qualificazione. Perdere, invece, renderebbe decisivo l’ultimo incontro contro la Svizzera. Gli azzurri dovranno concentrarsi sulla limitazione degli errori e puntare su un curling semplice e concreto, sfruttando il calore del pubblico di Cortina.

Il Canada, già certo del passaggio del turno, non ha nulla da perdere e cercherà di giocare con tranquillità per assicurarsi il primo posto nel girone. Si prospetta una partita combattuta end dopo end, con la posta in palio altissima per l’Italia.

Situazione attuale del girone

Il Canada ha iniziato il torneo con un ottimo bilancio di cinque vittorie e una sconfitta, confermando il suo status di favorita nel girone maschile. L’Italia, invece, ha vinto tre delle prime sei partite e sa di dover chiudere la fase a gironi con tre successi consecutivi per mantenere vive le speranze di semifinale.