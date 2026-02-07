Dominik Paris si conferma tra gli sciatori alpini italiani più vincenti degli ultimi anni. Nato nel 1989, Paris si è distinto soprattutto nelle discipline veloci, in particolare nella discesa libera e nel superG, conquistando numerosi successi in Coppa del Mondo e medaglie ai Campionati Mondiali.

Un palmarès ricco di successi

Nel corso della sua carriera, Paris ha ottenuto risultati di rilievo: tra i più importanti, la medaglia d’oro nel superG ai Mondiali di Åre 2019 e l’argento in discesa ai Mondiali di Schladming 2013. In Coppa del Mondo, vanta la vittoria della classifica di superG nel 2019, oltre a ventiquattro successi individuali (diciannove in discesa e cinque in superG) e cinquantadue podi complessivi.

Da giovane, ai Mondiali juniores di Garmisch‑Partenkirchen 2009, ha conquistato due argenti (in discesa e combinata) e un bronzo (in superG).

Longevità e continuità

La carriera di Paris si è contraddistinta per la longevità e la capacità di restare competitivo ai massimi livelli per oltre un decennio. La sua presenza costante tra i migliori specialisti delle discipline veloci lo ha reso un punto di riferimento per lo sci alpino italiano.

Il sogno olimpico

Nonostante i numerosi successi, la medaglia olimpica è rimasta finora un obiettivo non ancora raggiunto da Paris. L’atleta ha partecipato a diverse edizioni dei Giochi Olimpici, senza però riuscire a salire sul podio. Il suo palmarès resta comunque tra i più prestigiosi dello sci alpino azzurro.