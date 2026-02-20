Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo nella sessione mattutina dei test pre-stagionali sul circuito di Sakhir, in Bahrain, fermando il cronometro sull’1’33"689. Il pilota della Ferrari ha preceduto Kimi Antonelli (Mercedes) di poco più di due decimi e Oscar Piastri (McLaren) di circa sei decimi, confermando la competitività della SF-26.

Classifica e contesto della mattinata

La sessione si è svolta in condizioni climatiche molto calde, che hanno messo alla prova le monoposto e i piloti. Leclerc ha chiuso al comando, seguito da Antonelli e Piastri.

In quarta posizione si è piazzato Esteban Ocon (Haas), che ha completato l’equivalente di una gara. Quinto tempo per Isack Hadjar (Red Bull), nonostante un fuoripista alla curva 8. A seguire, in sesta e settima posizione, Pierre Gasly (Alpine) e Arvid Lindblad (Racing Bulls). Ottavo Carlos Sainz (Williams), nono Nico Hulkenberg (Audi) e decimo Lance Stroll (Aston Martin).

Significato della prestazione

Il risultato di Leclerc rappresenta un segnale importante in vista dell’inizio della stagione, evidenziando sia la velocità che l’affidabilità della Ferrari in condizioni difficili. Il vantaggio su Antonelli e Piastri, pur contenuto, conferma la capacità del monegasco di emergere anche in una sessione caratterizzata da temperature elevate e da un programma intenso.

Prestazioni precedenti

Nella seconda giornata di test a Sakhir, Leclerc aveva già fatto segnare il miglior tempo con 1’34"273, precedendo Norris di 0,511 secondi e completando 139 giri senza problemi. La prestazione aveva evidenziato la solidità della Ferrari e la continuità del lavoro svolto dal pilota monegasco.