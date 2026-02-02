L’Inter conferma il suo momento di forma, la Juventus risponde con un successo netto e l’Atalanta dimostra carattere: è questo il bilancio della domenica di Serie A. I nerazzurri vincono a Cremona, i bianconeri calano un poker a Parma e la Dea resiste in dieci uomini a Como.

Inter, vittoria di sostanza a Cremona

L’Inter ha superato la Cremonese con un secco 2‑0, grazie a un colpo di testa di Lautaro Martinez e a un gran tiro dalla distanza di Zielinski, entrambi nel primo tempo. Il successo consente ai nerazzurri di volare a +8 sul Milan, in attesa del posticipo di martedì a Bologna.

Lautaro ha raggiunto quota 170 gol con la maglia dell’Inter, a uno solo da Boninsegna, terzo nella classifica dei marcatori nerazzurri.

Juve, poker al Tardini e quarto posto consolidato

La Juventus ha travolto il Parma per 4‑1 al Tardini, grazie a una doppietta di Bremer, un’autorete di Cambiaso e le reti di McKennie e David. Il successo vale il quarto posto in classifica, a un punto dal Napoli terzo.

Atalanta, pareggio a Como nonostante l’inferiorità numerica

Il derby lombardo tra Como e Atalanta si è chiuso sullo 0‑0. L’Atalanta ha giocato quasi tutta la partita in dieci uomini dopo l’espulsione di Ahanor al 7’ per una manata a Perrone. Il portiere Carnesecchi è stato protagonista, parando un rigore a Nico Paz nel recupero, negando ai lariani la vittoria.

Il tecnico Palladino ha commentato: “Sono orgoglioso dei ragazzi, è un punto guadagnato come una vittoria”.

Il contesto della partita a Como

L’espulsione di Ahanor è avvenuta dopo appena otto minuti per una reazione a una provocazione, lasciando l’Atalanta in inferiorità numerica per oltre novanta minuti. Il rigore fallito da Nico Paz è stato l’ultimo di una serie di tre errori dal dischetto in campionato. Il pareggio mantiene il Como a cinque punti di vantaggio sull’Atalanta in classifica.