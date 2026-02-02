La Juventus ha imposto il suo dominio al Tardini, imponendosi per 4‑1 sul Parma nella ventitreesima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti ha confermato la sua forza con una prestazione netta, grazie a una doppietta di Bremer, un gol di McKennie, una rete di Jonathan David e un’autorete di Cambiaso.

La cronaca del match

Il vantaggio è arrivato al quindicesimo minuto con un colpo di testa imperioso di Bremer sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Conceição. Al trentasettesimo, McKennie ha raddoppiato con una mezza rovesciata su assist di Kalulu.

Nella ripresa, al cinquantunesimo, Cambiaso ha deviato nella propria porta un cross di Circati, riaprendo momentaneamente la partita. Ma tre minuti dopo, Bremer ha firmato la doppietta correggendo in rete una conclusione di David respinta dalla traversa. Al sessantaquattresimo, Jonathan David ha chiuso il conto con un tap-in su respinta corta di Corvi.

Implicazioni in classifica

Con questo successo, la Juventus sale al quarto posto in classifica, consolidando la zona Champions. Il Parma, invece, resta fermo a ventitré punti, a sei lunghezze dalla zona salvezza.

Contesto tattico e stato di forma

La Juventus ha dominato fin dai primi minuti, con Conceição e McKennie a creare scompiglio. Yildiz è stato sostituito a inizio ripresa per un acciacco.

La squadra di Spalletti ha confermato il modulo 4‑2‑3‑1, già utilizzato contro il Napoli, con David in attacco. Il Parma ha schierato Nicolussi Caviglia in regia e ha subito la seconda sconfitta consecutiva con quattro reti incassate, evidenziando fragilità difensive e difficoltà offensive.