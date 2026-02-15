Nel quarto turno del torneo di curling maschile alle Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina 2026, l’Italia ha affrontato la Norvegia in una sfida equilibrata che si è chiusa sul punteggio di 1‑1. Il match, valido per la qualificazione alle semifinali, si è disputato al Cortina Curling Olympic Stadium e ha visto gli azzurri mantenere il pareggio, in attesa di uno spareggio decisivo.

Una sfida tattica e combattuta

La partita è stata caratterizzata da continui scambi e da una tensione palpabile sul ghiaccio. Nel primo end, l’Italia ha iniziato con una guardia centrale ben piazzata da Giovanella, ma la Norvegia ha risposto con un draw profondo che ha portato il primo punto a favore dei nordici.

Nel secondo end, gli azzurri hanno reagito con un hit-roll di Retornaz che ha tolto una stone avversaria e si è nascosto dietro la guardia, conquistando due punti. Il terzo end è stato dominato da una serie di bocciate da entrambe le parti, con la Norvegia che ha mantenuto il vantaggio grazie a un errore di Mosaner. Nel quarto end, l’Italia ha sfiorato il vantaggio con una tripla bocciata di Mosaner, ma il battente è uscito, lasciando il risultato in equilibrio.

In attesa dello spareggio

Con il pareggio 1‑1, la Nazionale italiana resta in corsa per un posto tra le prime quattro del round robin, ma il cammino verso le semifinali si complica. Ogni passo falso da questo momento in poi potrebbe risultare decisivo.

La squadra guidata da Retornaz, Mosaner, Arman e Giovanella dovrà affrontare con attenzione le prossime sfide per evitare di compromettere le ambizioni olimpiche.

Contesto e prospettive

Il risultato odierno conferma l’equilibrio tra le due formazioni, entrambe in lotta per un posto nelle semifinali. La Norvegia, dopo una sconfitta iniziale contro la Germania, ha ottenuto vittorie contro Cina e Repubblica Ceca, dimostrando di poter competere ad alto livello. L’Italia, dal canto suo, ha iniziato il torneo con due successi contro Svezia e Gran Bretagna, ma la sconfitta contro la Germania all’extra-end ha complicato la sua posizione in classifica. Ora, il pareggio con la Norvegia rende ogni incontro decisivo per mantenere vive le speranze di medaglia.