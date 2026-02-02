Juventus cala il poker a Parma e torna al quarto posto

La Juventus ha ottenuto una vittoria esterna per 4-1 sul campo del Parma, conquistando momentaneamente il quarto posto in classifica con 45 punti. I ducali restano a 23, sei lunghezze sopra la zona retrocessione.

Una serata dominata dai bianconeri

La partita è stata decisa da una doppietta di Bremer, affiancata dai gol di Weston McKennie e Jonathan David, oltre a un’autorete di Andrea Cambiaso. Il primo gol è arrivato al quindicesimo minuto: un imperioso colpo di testa di Bremer sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Conceição.

Al trentasettesimo, McKennie ha raddoppiato con una mezza rovesciata su assist di Kalulu. Nella ripresa, al cinquantunesimo, Cambiaso ha sfortunatamente deviato nella propria porta un cross di Circati. Al cinquantquattresimo, Bremer ha firmato la sua doppietta correggendo in rete un colpo di testa di David, dopo una traversa colpita da McKennie. Infine, al sessantaquattresimo, David ha chiuso il match con un tap-in su respinta corta del portiere Corvi.

Contesto e impatto in classifica

La vittoria consente alla Juventus di superare momentaneamente la Roma, in attesa del suo impegno a Udine, e di restare in scia al Napoli. Per il Parma, si tratta della seconda sconfitta consecutiva con quattro reti subite, un dato che evidenzia una preoccupante fragilità difensiva.

Il rendimento della squadra

La Juventus ha dominato fin dai primi minuti, con Conceição e McKennie che hanno creato scompiglio nella difesa avversaria. La squadra ha confermato il modulo 4-2-3-1 già utilizzato nella vittoria contro il Napoli, con David in attacco. Il Parma, guidato da Carlos Cuesta, ha schierato Nicolussi Caviglia in regia, ma non è riuscito a reagire efficacemente alla pressione bianconera.

Questa vittoria rappresenta la quarta nelle ultime cinque gare di campionato per la Juventus. Dall’arrivo di Luciano Spalletti, la squadra ha raccolto trenta punti in quattordici partite, un rendimento superato solo dall’Inter nel medesimo periodo.