Mercoledì 18 febbraio, Milano‑Cortina 2026 entra nel vivo con una giornata densa di appuntamenti per gli atleti italiani. Tornano in gara figure di spicco come Lisa Vittozzi e Arianna Fontana, mentre Pietro Sighel ha un’ultima occasione per distinguersi nello short track. Il live testuale offre aggiornamenti in tempo reale su biathlon, short track, sci alpino e sci di fondo.

Il programma del giorno e gli azzurri in gara

La giornata si apre con lo slalom speciale femminile di sci alpino, la cui prima manche si svolge in mattinata e la seconda nel primo pomeriggio.

In contemporanea, la staffetta femminile di biathlon 4×6 km vede in gara Lisa Vittozzi affiancata da Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller e Michela Carrara. In serata, grande attesa per lo short track: Pietro Sighel punta alla finale dei 500 m uomini, mentre Arianna Fontana guida la staffetta 3000 m femminile.

Obiettivi e tensione azzurra

Per Vittozzi e compagne, la staffetta di biathlon rappresenta una chance importante di medaglia, specialmente dopo il successo individuale di Vittozzi. Sighel, campione del mondo nella distanza, ha l’ultima chiamata per salire sul podio nei 500 m. Fontana, con la staffetta femminile, cerca un altro risultato di prestigio in una serata decisiva per l’Italia.

Contesto e programma dettagliato

Il programma del 18 febbraio prevede lo slalom speciale femminile con Lara Della Mea, Martina Peterlini e Alla Trocker in gara, lo sprint a squadre di sci di fondo con Pellegrino e Barp, e la staffetta femminile di biathlon con Vittozzi, Wierer, Carrara e Auchentaller. In serata, lo short track con i quarti, semifinali e finali dei 500 m uomini e la staffetta 3000 m donne con Fontana e Sighel protagonisti. Le gare mattutine, la staffetta di biathlon nel pomeriggio e lo short track in serata sottolineano la tensione per Sighel e Fontana. Il settimo posto delle azzurre nello sprint a squadre di sci di fondo ribadisce il ruolo centrale di Vittozzi, Fontana e Sighel nella giornata.