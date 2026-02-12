Le atlete italiane hanno dimostrato di essere tra le protagoniste del Super-G femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La competizione si è svolta sulla rinomata pista Olympia delle Tofane, situata a Cortina d’Ampezzo. L'evento, attesissimo da appassionati e addetti ai lavori del sci alpino, ha visto scendere in pista quattro azzurre di spicco: Laura Pirovano, Federica Brignone, Sofia Goggia ed Elena Curtoni.

Le azzurre al cancelletto di partenza

Le rappresentanti italiane, con pettorali Laura Pirovano (2), Federica Brignone (6), Sofia Goggia (9) ed Elena Curtoni (11), si sono presentate al cancelletto di partenza.

In totale, 43 atlete provenienti da 23 nazioni hanno preso parte alla gara. Tra le principali avversarie delle italiane spiccavano nomi come Alice Robinson (Nuova Zelanda) e Romane Miradoli (Francia).

La sfida sulla pista Olympia delle Tofane

La gara si è caratterizzata per condizioni tecniche impegnative, che hanno messo alla prova le abilità delle atlete sul tracciato della pista Olympia delle Tofane. Il pubblico presente ha seguito con vibrante partecipazione le discese delle azzurre, le quali hanno profuso il massimo impegno per conquistare un risultato di rilievo in una delle discipline più seguite del programma olimpico.

Contesto e aspettative sulla partecipazione

La partecipazione di Federica Brignone alla competizione è stata ufficializzata dalla FISI solo il giorno precedente, a seguito di un infortunio alla gamba occorso durante un allenamento a Pozza di Fassa.

L'incertezza sulla sua presenza fino all'ultimo ha reso la sua discesa odierna ancora più significativa, aggiungendo un elemento di particolare interesse alla performance delle atlete italiane nel Super-G.