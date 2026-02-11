Oggi, mercoledì 11 febbraio 2026, ad Anterselva prende il via alle ore 14:15 la gara individuale femminile di biathlon, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina. La prova, sulla distanza di 15 km con quattro poligoni, vede la Francia in posizione di forza grazie alla leader della Coppa del Mondo Lou Jeanmonnot, considerata la favorita per la vittoria. L’Italia punta invece su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, entrambe in grado di competere per un posto sul podio.

Le speranze italiane: Vittozzi e Wierer

Lisa Vittozzi è indicata come la maggiore garanzia azzurra, forte della precisione mostrata nella staffetta mista d’argento in questi Giochi.

L’auspicio è che riesca a centrare tutti i venti bersagli, accompagnando la precisione con una buona performance sugli sci. Dorothea Wierer, dal canto suo, ha già dimostrato in questa stagione di saper eccellere nel format individuale, come avvenuto nella 15 km di Coppa del Mondo a Östersund, dove vinse di un soffio grazie alla combinazione di tiro preciso e velocità sugli sci.

La Francia in primo piano

La squadra transalpina si presenta con un trio di atlete in grande forma: oltre a Jeanmonnot, anche Julia Simon e Justine Braisaz‑Bouchet sono considerate potenziali protagoniste. Jeanmonnot, in particolare, ha mostrato una condizione fisica ottimale durante la prova a squadre, confermandosi come la principale candidata all’oro.

Contesto stagionale

In Coppa del Mondo, Lou Jeanmonnot guida la classifica generale e ha già ottenuto risultati di rilievo in questa stagione, confermando la sua leadership. Dorothea Wierer ha conquistato podi importanti, tra cui un terzo posto nella sprint di Le Grand Bornand, mentre Lisa Vittozzi ha ottenuto vittorie e piazzamenti di rilievo, come il successo nell’inseguimento di Hochfilzen e il podio nella sprint di Ruhpolding. Questi risultati rafforzano le aspettative nei confronti delle azzurre nella gara odierna.