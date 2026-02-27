Jasmine Paolini torna in campo nel WTA 500 di Mérida (Messico) per i quarti di finale. L’atleta italiana affronterà la britannica Katie Boulter in un incontro in programma nella nottata italiana di venerdì 27 febbraio, con inizio previsto non prima delle ore 22:30 sul campo centrale del torneo.

Il cammino di Paolini nel torneo

Paolini, prima testa di serie del torneo, ha superato l’esordio con un netto 6‑0, 6‑2 contro la lucky loser Priscilla Hon, in un’ora e tredici minuti di gioco. La tennista italiana ha dominato l’incontro, mostrando un’alta percentuale di prime palle in campo (80%) e una resa eccellente sulla seconda (solo un punto perso).

Precedenti e statistiche

Il bilancio dei precedenti con Boulter è in perfetta parità: due vittorie per parte. Paolini si è imposta negli ultimi due confronti diretti (Madrid 2025 ed Eastbourne 2024), mentre Boulter ha prevalso nelle sfide sul cemento (Linz 2024 e Indian Wells 2022).

Dove vedere l'incontro

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su SuperTennis HD e Sky Sport Max (canale 206). In streaming sarà disponibile su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Il contesto del Mérida Open Akron 2026

Il Mérida Open Akron 2026 giunge alla sua quarta edizione, per la prima volta classificato come WTA 500. Il torneo si disputa sui campi in cemento all’aperto dello Yucatán Country Club di Mérida, in Messico, dal 23 febbraio al 1º marzo 2026.

Jasmine Paolini figura come prima testa di serie, seguita da Emma Navarro, Ann Li e Marie Bouzková. L’evento rappresenta un’importante occasione per l’azzurra di rilanciarsi dopo un avvio di stagione considerato difficile.