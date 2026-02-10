Anna Trocker è attesa come protagonista nello slalom della combinata a squadre femminile di sci alpino. La competizione si svolgerà martedì 10 febbraio a Cortina d’Ampezzo, un evento che rientra nel calendario delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La giovane atleta azzurra avrà il compito di rappresentare l'Italia nella seconda manche, quella dedicata allo slalom, che seguirà la disputa della discesa libera.

Programma e copertura televisiva

La manche di slalom avrà inizio alle ore 14:00. La diretta televisiva sarà trasmessa su Rai2 con inizio previsto alle 14:15.

La gara sarà inoltre disponibile in streaming attraverso piattaforme come Rai Play, Eurosport1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. Per chi desidera seguire ogni aggiornamento in tempo reale, OA Sport offrirà una diretta live testuale.

Dettagli sulla partecipazione di Anna Trocker

Anna Trocker, in qualità di rappresentante dell'Italia, parteciperà alla manche di slalom della combinata. L'ordine di partenza delle atlete nella seconda manche viene definito in base ai risultati ottenuti nella discesa libera. Al momento, non sono stati comunicati orari di partenza individuali. Trocker è stata designata tra le slalomiste che compongono la squadra italiana per questa specialità.

La gara a squadre

La formula della combinata a squadre femminile prevede una prima manche di discesa libera, a cui seguirà la manche di slalom.

Le squadre che portano a termine la discesa libera hanno la facoltà di schierare la propria slalomista per la seconda manche. L'ordine di partenza nello slalom è stabilito in base alla classifica della discesa, con un'inversione dei tempi. Tuttavia, non sono stati ancora diffusi dettagli specifici riguardo alle posizioni di partenza delle singole atlete.