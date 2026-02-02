La 22ª giornata di Serie A1 femminile ha messo in luce eccellenti prestazioni da parte di diverse atlete italiane, con Ekaterina Antropova, Stella Nervini e Rebecca Piva a spiccare tra le protagoniste.

Antropova protagonista a Chieri

Nel confronto di cartello tra Scandicci e Chieri, l’opposta di Scandicci Ekaterina Antropova ha siglato trenta punti, accompagnati da un eccellente 46% di positività in attacco, tre muri e cinque ace, delineando una prestazione di altissimo livello.

Nervini e Piva in grande forma

Stella Nervini, giovane schiacciatrice di Chieri, ha concluso il match con 24 punti, mettendo a segno il 64% in ricezione e il 54% in attacco, a testimonianza di una crescita costante nel suo rendimento.

Rebecca Piva, schiacciatrice per Milano, ha disputato un incontro di notevole spessore a Firenze, totalizzando 17 punti, con un notevole 70% di positività in attacco, il 42% in ricezione e tre muri.

Altre prestazioni di rilievo

Alice Torcolacci, centrale di Busto, ha offerto una prova di qualità sul campo di Cuneo, realizzando nove punti con l’86% in attacco, un ace e due muri, segnali di un’ottima intesa con la palleggiatrice. Alice Nardo ha contribuito alla terza vittoria consecutiva di San Giovanni con otto punti, il 65% in ricezione, il 41% in attacco, un muro e due ace. Infine, Marina Lubian, centrale di Conegliano, ha messo a segno otto punti con il 71% in attacco, un ace e due muri nella sfida casalinga contro Macerata.

Il valore delle atlete italiane

La Serie A1 femminile continua a offrire un palcoscenico di rilievo per le atlete italiane, che si confermano centrali in ruoli decisivi. Le performance di Antropova, Nervini e Piva rappresentano esempi di continuità e crescita tecnica, mentre Torcolacci, Nardo e Lubian dimostrano solidità e affidabilità nei rispettivi ruoli, arricchendo il panorama del campionato.