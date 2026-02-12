La prima giornata dei test di Formula 1 a Sakhir, in Bahrain, si è conclusa con Lando Norris in cima alla classifica dei tempi. Il pilota della McLaren ha fermato il cronometro sull’1’34”669, precedendo Max Verstappen e Charles Leclerc, quest’ultimo giunto in terza posizione a +0,521 secondi dal leader.

Norris in testa, Leclerc terzo nel Day‑1

Il primo giorno sul circuito di Sakhir ha visto i principali team impegnati in una lunga sessione di prove, caratterizzata da condizioni climatiche favorevoli e un intenso lavoro di raccolta dati. Norris ha dimostrato un buon passo, mentre Verstappen e Leclerc hanno completato la top 3, confermando la competitività di Red Bull e Ferrari.

I distacchi tra i piloti di testa sono apparsi contenuti, suggerendo un equilibrio interessante in vista dell’inizio della stagione.

Programma dei test e sensazioni di Leclerc

I test proseguiranno nei prossimi giorni, con sessioni in programma dalle 08:00 alle 17:00 italiane, intervallate da una pausa pranzo. Leclerc, al termine della giornata, ha sottolineato l’importanza di raccogliere dati su una pista differente rispetto a Barcellona: “Le sensazioni sono state piuttosto diverse rispetto a Barcellona, dato che qui le condizioni sono molto differenti, ma è proprio quello di cui abbiamo bisogno: fare esperienza su un’altra pista e capire come si comporta la vettura in scenari diversi. Finora i dati sono sostanzialmente in linea con quanto ci aspettavamo dalle simulazioni, il che è incoraggiante.

Ora l’obiettivo è continuare a portare avanti il programma e fare in modo di arrivare il più preparati possibile alla prima gara”.

Prossimi appuntamenti in Bahrain

Il programma dei test prevede ulteriori giornate di prove a Sakhir, con i team focalizzati sull’ottimizzazione delle proprie monoposto in vista dell’inizio del campionato. L’attenzione resta alta per valutare i progressi delle varie scuderie e le eventuali sorprese che potrebbero emergere nelle prossime sessioni.