Ultimo giorno di calciomercato movimentato per il Genoa: Morten Thorsby ha lasciato il club ligure per trasferirsi definitivamente alla Cremonese. Il centrocampista norvegese, in scadenza di contratto, ha raggiunto Cremona per le visite mediche e per firmare il nuovo accordo.

Il trasferimento e il percorso di Thorsby

Thorsby saluta il Genoa dopo due stagioni e mezzo, durante le quali ha collezionato settantatré presenze tra campionato e Coppa Italia, realizzando quattro reti. Era arrivato in rossoblù nell’estate del duemilaventitré dall’Union Berlino.

Già nella giornata odierna, alla ripresa degli allenamenti al Signorini, non era presente, avendo raggiunto Cremona per le visite mediche.

Il nuovo capitolo alla Cremonese

Il trasferimento si concretizza a titolo definitivo: la Cremonese ha acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Thorsby. Nato a Oslo il cinque maggio millenovecentonovantasei, il centrocampista è noto per la sua abilità nei duelli aerei e porta con sé un bagaglio di esperienza internazionale. Ha disputato centocinquantanove partite in Serie A, centocinque in Eredivisie e ventiquattro in Bundesliga, vestendo le maglie di Sampdoria, Genoa, Heerenveen e Union Berlino. Nella stagione in corso ha collezionato tredici presenze, con due reti e un assist.

A livello internazionale vanta ventinove presenze con la Nazionale maggiore della Norvegia, con la quale ha recentemente centrato la qualificazione ai Mondiali del duemilaventisei.

Contesto e prospettive

Il trasferimento arriva nel giorno conclusivo del mercato invernale e risponde alla volontà del giocatore di trovare maggiore continuità e un ruolo da titolare, in vista della sua partecipazione ai prossimi Mondiali. La Cremonese, impegnata nella lotta per la permanenza in Serie A, accoglie un elemento di esperienza e fisicità a centrocampo.

Dettagli dell'operazione

L’operazione si è chiusa per una cifra intorno ai due milioni di euro. Il trasferimento era in fase avanzata già nella giornata precedente, con l’intesa tra i club ormai definita. Il Genoa aveva anche proposto un rinnovo contrattuale fino al duemilaventotto, rifiutato dal giocatore, che ha preferito la soluzione definitiva per garantire maggiore spazio e continuità.