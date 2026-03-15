Carlos Alcaraz è stato sconfitto da Daniil Medvedev nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells. La sconfitta ha interrotto la sua lunga serie di vittorie consecutive, segnando un momento significativo nella stagione del tennista spagnolo, numero uno del mondo.

La partita e la fine della striscia vincente

Il match ha visto Medvedev imporsi con il punteggio di 6‑3, 7‑6(3) in circa un’ora e trentasette minuti di gioco. Il russo ha mantenuto un livello di gioco molto alto, riuscendo a mettere in difficoltà Alcaraz fin dai primi scambi. Questa battuta d’arresto ha interrotto la striscia di sedici vittorie consecutive di Alcaraz dall’inizio della stagione, oltre a una serie di trentaquattro successi consecutivi sul cemento all’aperto, una delle migliori prestazioni dell’Era Open.

Le reazioni dopo la semifinale

Al termine della partita, Alcaraz ha riconosciuto la superiorità dell’avversario e ha sottolineato l’importanza di continuare a lavorare con il suo team per prepararsi ai prossimi appuntamenti. Nonostante la sconfitta, il tennista spagnolo mantiene la leadership del ranking ATP e guarda già ai prossimi obiettivi stagionali.

Medvedev, grazie a questa importante vittoria, conquista l’accesso alla finale del torneo. Il successo conferma il suo ottimo stato di forma e la sua capacità di esprimere un tennis di altissimo livello nei momenti decisivi, dimostrando la sua competitività nel circuito.