L'Aprilia crede fermamente nelle proprie potenzialità. Nonostante Massimo Rivola inviti alla prudenza, dichiarando che “due gare non cambiano il nostro status”, ovvero quello di sfidante principale di Ducati e Marc Márquez per il titolo, i recenti risultati di Goiania rafforzano notevolmente questa ambizione. Le quattro vittorie consecutive di Marco Bezzecchi, includendo anche le ultime due gare del 2025, consolidano la candidatura della Casa di Noale e del talentuoso pilota romagnolo come credibili pretendenti al numero uno del campionato.

Il dominio di Bezzecchi e l'ascesa di Aprilia

Bezzecchi ha inanellato un impressionante filotto di quattro Gran Premi vinti consecutivamente. Questo include le due gare finali del 2025, che all'epoca erano state considerate di minore rilevanza a causa dell'assenza di Márquez e di un esito del campionato già sostanzialmente definito. Tuttavia, già dall'estate precedente, il pilota riminese aveva iniziato a emergere come il principale antagonista dello spagnolo, nonostante alcuni errori limitassero i suoi risultati. Con l'avvento della nuova stagione e l'introduzione dei nuovi modelli, i rapporti di forza si sono chiaramente invertiti: ora è Márquez a trovarsi nella posizione di dover inseguire Bezzecchi.

Con quattro vittorie consecutive, l'aspirazione al Mondiale diventa una possibilità concreta. E, sebbene Rivola insista nel mantenere un profilo basso, è innegabile che Bezzecchi possieda tutte le qualità necessarie per conquistare il bersaglio grosso.

L'attesa reazione di Ducati e Marc Márquez

Rivola ha opportunamente evidenziato che la Ducati “reagirà e crescerà” e che Marc Márquez difenderà con determinazione il suo spazio in pista. È del tutto lecito attendersi una reazione feroce sia da parte della Casa di Borgo Panigale sia dal campione catalano. Questa risposta potrebbe non essere immediata, considerando l'imminenza del GP degli Stati Uniti, ma è plausibile che si manifesti con maggiore vigore a partire da fine aprile.

Nonostante ciò, Aprilia e Bezzecchi hanno già ampiamente dimostrato di possedere il potenziale per reggere l'onda d'urto degli avversari e, se necessario, per contrattaccare con efficacia.

Successi consolidati e prospettive future

Il prossimo GP degli Stati Uniti rappresenta un'ulteriore, significativa opportunità per l'Aprilia di consolidare la propria egemonia. È importante ricordare che il circuito texano è stato storicamente un feudo di Márquez e che, in tempi recenti, ha prodotto risultati talvolta anomali, inclusa una vittoria inaspettata dell'Aprilia con Maverick Viñales. Tuttavia, i recenti successi della Casa di Noale non sono più da considerarsi estemporanei: sono il frutto di prestazioni convincenti e ripetute.

Mantenere un profilo basso, come le rondini che volano radenti al suolo prima di una tempesta, è una strategia saggia. Ma, proprio come le rondini, Aprilia e Bezzecchi hanno dimostrato di poter volare lontano e raggiungere gli obiettivi più ambiziosi.

Ducati: la necessità di reagire

La tappa thailandese ha rappresentato un momento di difficoltà per la Ducati. Per la prima volta dopo ben 88 gare consecutive, nessuna moto di Borgo Panigale è riuscita a salire sul podio, mentre l'Aprilia ha piazzato quattro moto nelle posizioni di vertice e ha conquistato la vittoria con Bezzecchi. Questa situazione ha evidenziato la necessità di “reagire senza esitazioni”. Si preannunciano possibili novità tecniche, volte a consentire ai piloti Ducati di tornare a competere stabilmente per le posizioni da podio, in un campionato che si prospetta sempre più avvincente e combattuto.