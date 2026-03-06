Il Bologna e il Verona si affronteranno domenica alle ore 15 allo stadio Renato Dall’Ara, in un incontro valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie A.

Designazione arbitrale per Bologna-Verona

La direzione della gara è stata affidata a Giuseppe Mucera di Palermo. Sarà coadiuvato dagli assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni, con Davide Massa nel ruolo di quarto uomo. Al VAR opereranno Antonio Giua e Valerio Marini. Per Mucera si tratterà della prima volta in cui dirigerà una partita che vede protagonista l'Hellas Verona.

Allenamenti e scelte di formazione per il Bologna

Il Bologna ha ripreso gli allenamenti dopo due giorni di riposo, in preparazione sia al match contro il Verona sia al successivo impegno di Europa League contro la Roma. Tra i giocatori rientrati in gruppo spicca la presenza di Lykogiannis. Rimangono indisponibili Miranda, Heggem e Dallinga, quest'ultimo alle prese con una tendinite agli adduttori. Castro, reduce da cinque gare da titolare, potrebbe osservare un turno di riposo. In attacco, Italiano potrebbe schierare Odgaard come punta centrale, supportato da Orsolini e Cambiaghi. A centrocampo, è possibile un turnover per Joao Mario e Vitik. Al centro della difesa, la maglia da titolare è contesa tra Casale e il neoacquisto Helland.

Contesto e precedenti del match

La sfida tra Bologna e Verona si inserisce in un contesto di campionato delicato. Il Bologna arriva all'appuntamento con fiducia, forte di tre successi consecutivi in campionato. Il Verona, invece, si trova in fondo alla classifica, a pari punti con il Pisa, e non ottiene una vittoria da dodici giornate. Il match assume quindi un peso specifico rilevante sia per la corsa verso l'Europa sia per la lotta per la salvezza.

Analizzando i precedenti storici in casa del Bologna, la squadra emiliana vanta un vantaggio: 12 vittorie, 9 pareggi e 5 successi del Verona, con 32 gol segnati contro i 21 subiti.