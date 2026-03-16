L'A. Carraro Prosecco DOC Conegliano si prepara a un appuntamento cruciale al PalaVerde di Villorba. Martedì 18 marzo, alle ore 20.30, le Pantere ospiteranno lo Zeren Spor Ankara per la gara di ritorno dei quarti di finale della Champions League femminile di volley. La squadra veneta arriva a questo incontro con un netto vantaggio, grazie al perentorio 3-0 conquistato all'andata in Turchia, un risultato che la proietta verso la qualificazione alla Final Four.

La formazione di Daniele Santarelli ha dimostrato la propria superiorità evidente nella sfida di Ankara, dominando la gara in soli 77 minuti con i parziali di 21-25, 18-25, 17-25.

L'attacco di Conegliano è stato trascinato dal trio composto da Isabelle Haak e Zhu Ting, entrambe autrici di 16 punti, e da Fatoumatta Sillah, nominata MVP dell'incontro con 14 punti e un'efficienza del 58% in attacco. La regia sapiente di Joanna Wolosz ha garantito equilibrio al gioco, mentre al centro Sarah Fahr e Cristina Chirichella si sono distinte per la loro solidità a muro, contribuendo ai dieci muri di squadra che hanno fatto la differenza.

Obiettivo Final Four: il regolamento e le sfide

Per assicurarsi il pass per le semifinali, alle campionesse d'Europa basterà vincere due set nella gara di ritorno. In caso di una sconfitta per 3-0 o 3-1, la qualificazione verrebbe decisa dal golden set di spareggio.

Lo Zeren Ankara, sotto la guida di coach Stevan Ljubicic, cercherà comunque di ribaltare la situazione. La squadra turca potrà contare sulle individualità pericolose dell'opposto Anna Lazareva, che ha messo a segno 11 punti all'andata, e della schiacciatrice Aleksandra Uzelac, top scorer per le turche con 16 punti. Molto dipenderà anche dalla distribuzione di Ofelia Malinov, chiamata a rendere più imprevedibile l'attacco della formazione anatolica.

Il tecnico Daniele Santarelli ha sottolineato l'importanza di mantenere alta la concentrazione: “Abbiamo giocato un gran match, abbiamo fatto una grande fase break, battendo tatticamente in maniera molto intelligente, facendo un gran lavoro muro/difesa facendo ottime difese anche da parte di chi è meno propenso a quel gioco.

Questo è lo spirito giusto quando si giocano queste partite. Ora però non possiamo cullarci perché la gara di ritorno sarà altrettanto difficile, se vogliamo andare alla Final Four dobbiamo dare di più di questa gara”.

Conegliano, un record europeo e la strada per Istanbul

Il successo ottenuto ad Ankara non è stato solo una vittoria importante, ma ha anche segnato un record assoluto: la ventinovesima vittoria consecutiva nella massima competizione europea, a testimonianza della forza e della continuità del club veneto. La Final Four di Champions League si terrà a Istanbul il 2 e 3 maggio, e le Pantere mirano a confermare il loro ruolo di protagoniste indiscusse nel panorama continentale. L'incontro di ritorno al PalaVerde si preannuncia come un'occasione di grande festa sportiva, con il pubblico pronto a spingere le campionesse d'Europa verso un altro prestigioso traguardo.