Laura Pirovano ambisce al podio nella Coppa del Mondo di sci alpino, in scena in Val di Fassa. La sciatrice trentina ha concluso la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile al quarto posto, a 31 centesimi dall’austriaca Nina Ortlieb. Pirovano ha manifestato grande fiducia: “Sono contenta, il meteo è bello e siamo in casa: era una tappa che aspettavo da tanto. Non vedo l’ora di gareggiare su questa pista. I giochi nella classifica di specialità sono aperti ma cerco di non pensarci troppo e di concentrarmi gara su gara. È tanto che inseguo un risultato importante ed ottenerlo qui sarebbe un sogno, una favola.

Ma non voglio focalizzarmi: resto concentrata e spero che il tifo di casa possa aiutarmi un po’”.

Una stagione di continui avvicinamenti al podio

La stagione di Laura Pirovano è caratterizzata da prestazioni di alto livello e costanti. Ha ottenuto un quinto posto nelle discese di Val d’Isère e Soldeu, un quarto posto a Zauchensee e un quinto posto nel superG delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Questi risultati evidenziano una costante crescita e la vicinanza al tanto desiderato podio in Coppa del Mondo.

Il contesto della gara e le prospettive

La prova si è svolta sulla pista La VolatA del Passo San Pellegrino, in Val di Fassa, un appuntamento casalingo per la sciatrice trentina. Il quarto posto nella prova cronometrata conferma il suo ottimo stato di forma e alimenta le speranze di un risultato di prestigio nel fine settimana, che prevede due discese libere e un superG.

Il passato tricolore in Val di Fassa

Laura Pirovano vanta già un importante successo in Val di Fassa: ai Campionati Italiani Assoluti di sci alpino del 2 aprile 2025, sulla stessa pista La VolatA, si è laureata campionessa italiana di discesa libera. Quel titolo tricolore rappresenta un punto di riferimento significativo nella sua carriera, confermando la sua capacità di esprimersi al meglio su questi pendii.