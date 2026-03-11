Jannik Sinner ha superato Joao Fonseca con il punteggio di 7-6, 7-6 in poco più di due ore di gioco, accedendo agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells, in California. Il numero due del mondo ha così conquistato l'accesso ai quarti di finale, dove il suo prossimo avversario sarà l'americano Learner Tien.

Una partita decisa nei momenti chiave

Il match si è risolto in due tie-break, entrambi estremamente combattuti. Nel primo set, Sinner è riuscito ad annullare tre set point prima di imporsi per 7-6. Nel secondo parziale, dopo aver servito per il match sul punteggio di 5-3, l'italiano è stato brekkato da Fonseca, il quale ha così costretto il set al tie-break.

Anche in questa occasione, Sinner ha avuto la meglio, chiudendo la partita.

Prossimo avversario e contesto

Ai quarti di finale, Sinner affronterà Learner Tien, un giovane statunitense che ha raggiunto per la prima volta questa fase in un Masters 1000. Tien è approdato ai quarti dopo aver superato Alejandro Davidovich Fokina in tre set, conquistando così il suo primo quarto in un torneo di questa categoria.

Prestazione e prospettive future

La vittoria di Sinner è arrivata al termine di una prestazione di alto livello. Fonseca, dal canto suo, ha disputato un secondo set valutato con un rating di 9,42, il più alto mai registrato in un set perso sul circuito ATP. Sinner ha sottolineato l'importanza di un approccio aggressivo, dichiarando: “He and Joao are the future of our sport”, riferendosi a Fonseca e a Tien, visti come il futuro del tennis.