Il Canada ha ottenuto una vittoria cruciale contro Porto Rico nel girone A del World Baseball Classic, aggiudicandosi l'incontro per 3-2. La partita, disputata nella notte tra martedì e mercoledì allo Hiram Bithorn Stadium di San Juan, ha visto il Canada prevalere grazie a una situazione di basi cariche e a un singolo decisivo di Abraham Toro. Questo successo avvicina significativamente la squadra canadese alla sua storica qualificazione ai quarti di finale.

Il racconto della partita

Porto Rico era riuscito a portarsi in vantaggio nel primo inning grazie a un singolo di Nolan Arenado, che ha portato a casa la prima corsa.

Tuttavia, nel terzo inning, il Canada ha ribaltato il punteggio. Con le basi piene, due basi su ball consecutive concesse a Tyler O’Neill e Tyler Black hanno permesso alla squadra canadese di segnare due punti, portandosi sul 2-1.

Nel quarto inning, Abraham Toro ha piazzato un singolo sulla linea destra che ha consentito a Owen Caissie di segnare il terzo punto per il Canada. Porto Rico ha tentato una reazione immediata con un groundout di Martín Maldonado che ha permesso ad Arenado di accorciare le distanze sul 3-2, ma non è riuscito a completare la rimonta.

Il contesto e le prospettive

Con questa vittoria, il Canada sale a un record di 2-1 nel girone A. La squadra si prepara ora ad affrontare Cuba mercoledì in un match decisivo per la qualificazione ai quarti di finale.

Una vittoria contro Cuba garantirebbe non solo il passaggio del turno, ma anche il primo posto nel girone, grazie allo scontro diretto favorevole.

Porto Rico, nonostante la sconfitta subita contro il Canada, aveva già assicurato la propria qualificazione ai quarti di finale grazie a un percorso impeccabile nelle prime tre partite del girone, avendo ottenuto successi contro Colombia, Panama e Cuba.

Prestazione del bullpen canadese

La vittoria del Canada è stata supportata da una solida prestazione del bullpen. Jordan Balazovic ha iniziato la partita con tre inning in cui ha concesso un solo punto e messo a segno quattro strikeout. È stato poi seguito da Logan Allen, che ha disputato tre inning simili, e da Brock Dykxhoorn, che ha chiuso la partita con tre inning senza subire punti, mantenendo il vantaggio fino alla fine.