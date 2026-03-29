Il Mondiale Costruttori di Formula 1 2026 ha preso il via con il Gran Premio d'Australia, dove la Mercedes ha subito dimostrato la sua superiorità, conquistando il massimo dei punti e portandosi in testa alla classifica generale. La scuderia tedesca ha dominato la gara inaugurale, lasciandosi alle spalle una combattiva Ferrari, che si è comunque affermata come la seconda forza in pista. Questa settantasettesima stagione si preannuncia intensa, con un calendario che, come nelle due annate precedenti, prevede ventiquattro appuntamenti.

All'Albert Park di Melbourne, la Mercedes ha siglato una doppietta impressionante: George Russell e Kimi Antonelli hanno tagliato il traguardo rispettivamente al primo e secondo posto, assicurando alla squadra un avvio di campionato impeccabile.

La Ferrari, dal canto suo, ha mostrato un'ottima performance, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che hanno conquistato il terzo e quarto posto. Questi risultati hanno permesso alla scuderia di Maranello di consolidare immediatamente la seconda posizione nella classifica costruttori, evidenziando un potenziale di lotta per il vertice.

Classifica Costruttori F1 2026 dopo il Gran Premio d'Australia

Ecco la situazione aggiornata del Mondiale Costruttori 2026 dopo la tappa inaugurale di Melbourne:

1. Mercedes – 43 punti

– 43 punti 2. Ferrari – 27 punti

– 27 punti 3. McLaren – 10 punti

– 10 punti 4. Red Bull – 8 punti

– 8 punti 5. Haas – 6 punti

– 6 punti 6. Racing Bulls – 4 punti

– 4 punti 7. Audi – 2 punti

– 2 punti 8. Alpine – 1 punto

– 1 punto 9. Williams – 0 punti

10. Cadillac – 0 punti

11. Aston Martin – 0 punti

Un totale di otto scuderie ha già conquistato punti in questo avvio di stagione, a testimonianza di un equilibrio competitivo che promette scintille per le prossime gare, specialmente alle spalle dei team di punta.

Il dominio iniziale della Mercedes e la pronta risposta della Ferrari suggeriscono una lotta serrata per il titolo costruttori. Il campionato si preannuncia particolarmente intenso, non solo per le posizioni di vertice ma anche per l'equilibrio dimostrato dalle otto scuderie già a punti. Il calendario della stagione 2026 prevede inoltre sei weekend Sprint, con alcune modifiche nelle sedi: rimangono Shanghai e Miami, mentre si aggiungono Montreal, Silverstone, Zandvoort e Singapore, promettendo ulteriori emozioni e variabili strategiche.

Le novità del calendario e le strategie della Formula 1 2026

La stagione 2026 introduce alcune modifiche significative al calendario rispetto alle edizioni precedenti.

Tra le novità più rilevanti, si registra l'uscita del circuito di Imola e l'ingresso del nuovo tracciato cittadino di Madrid. Questo cambiamento porta a un solo Gran Premio in Italia, quello storico di Monza, mentre la Spagna vedrà raddoppiare i suoi appuntamenti, con Montmeló che manterrà la sua presenza, seppur con una nuova denominazione. La conferma di ventiquattro gare totali sottolinea la volontà di mantenere un alto livello di competitività e spettacolo, riflettendo le nuove strategie organizzative della Formula 1.

In sintesi, il Mondiale Costruttori 2026 si è aperto con un chiaro segnale di forza da parte della Mercedes, ma con la Ferrari subito a ridosso, pronta a sfidare per il vertice. L'ampio numero di scuderie già a punti preannuncia un campionato avvincente e ricco di sorprese, dove ogni Gran Premio sarà cruciale per le sorti della classifica finale.