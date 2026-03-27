Il Gran Premio del Giappone 2026, terza tappa del Mondiale di Formula Uno, ha preso il via sul leggendario circuito di Suzuka con la prima sessione di prove libere. A dominare la scena è stato George Russell, pilota della Mercedes, che ha fatto registrare il miglior tempo. Russell ha fermato il cronometro sull’eccellente 1:31.666, dimostrando subito un ottimo passo sulla pista giapponese. La sua prestazione è stata seguita a ruota dal compagno di squadra, il giovane Andrea Kimi Antonelli, che ha siglato un 1:31.692, distaccato di soli 26 millesimi.

Questa vicinanza tra i due piloti Mercedes ha subito evidenziato la competitività del team. A completare il podio virtuale di questa sessione inaugurale è stato Lando Norris della McLaren, che ha chiuso in terza posizione con un tempo di 1:31.798, accusando un ritardo di 132 millesimi dal leader.

La classifica delle FP1 ha visto anche altre scuderie lottare per le posizioni di vertice. Oscar Piastri, con la sua McLaren, si è assicurato la quarta piazza con un tempo di 1:31.865, confermando le buone sensazioni per il team di Woking. Subito dietro, in quinta posizione, troviamo Charles Leclerc della Ferrari, che ha fatto segnare 1:31.955, mentre il suo futuro compagno di squadra, Lewis Hamilton, ha chiuso sesto con 1:32.040.

Il campione in carica, Max Verstappen della Red Bull, ha concluso la sessione in settima posizione, un risultato che lo vedrà probabilmente cercare un riscatto nelle prossime uscite. L'ottava posizione è stata occupata da Liam Lawson della Racing Bulls, staccato di 863 millesimi, mentre la top ten è stata completata da Esteban Ocon (Haas) in nona piazza e da Arvid Lindblad (Racing Bulls) in decima, a testimonianza di una sessione ricca di spunti e con distacchi contenuti.

Dominio Mercedes nelle prime sessioni di prove libere a Suzuka

La prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone ha chiaramente messo in luce la straordinaria competitività della Mercedes. Il team tedesco ha infatti piazzato entrambi i suoi piloti, George Russell e Andrea Kimi Antonelli, nelle prime due posizioni, un segnale forte in vista del prosieguo del weekend.

Russell e Antonelli hanno dimostrato un passo eccellente, con distacchi minimi tra loro, suggerendo una vettura ben bilanciata e performante sul tracciato di Suzuka. Anche la McLaren ha mostrato solidità, con Lando Norris che si è inserito tra i primi, confermando le aspettative. Nonostante le posizioni di Charles Leclerc (quinto) e Lewis Hamilton (sesto), i due piloti rimangono in scia ai leader, pronti a migliorare. Una nota di attenzione va a Max Verstappen, settimo, che dovrà indubbiamente lavorare per recuperare il terreno perso e mostrare il suo potenziale nelle prossime sessioni di prove e in qualifica.

Il contesto del Gran Premio del Giappone 2026 e il programma del weekend

Il Gran Premio del Giappone 2026 rappresenta un appuntamento di grande rilievo nel calendario della Formula Uno, essendo la quarantesima edizione che si disputa come prova valida per il Mondiale.

Il prestigioso tracciato di Suzuka ospita l'evento, offrendo sempre sfide tecniche e momenti spettacolari. Il weekend giapponese è strutturato con le consuete tre sessioni di prove libere, di cui la prima si è svolta alle 11:30 locali, fornendo i primi riscontri sulle prestazioni delle vetture. L'apice del weekend sarà la gara, in programma per domenica 29 marzo 2026, che vedrà i piloti sfidarsi su 53 giri per la vittoria. Guardando alla situazione del campionato, George Russell si presenta a Suzuka da leader della classifica piloti con 51 punti, seguito da vicino dal compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli e da Charles Leclerc. Anche nella classifica costruttori, la Mercedes detiene saldamente la testa, con un vantaggio significativo su Ferrari e McLaren, che occupano rispettivamente la seconda e terza posizione.

Per questa edizione del Gran Premio, il fornitore unico di pneumatici Pirelli ha messo a disposizione delle squadre le mescole C1, C2 e C3, le più dure della sua gamma, scelte per affrontare le specifiche esigenze del circuito di Suzuka e garantire prestazioni ottimali.