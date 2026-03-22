La notte NBA ha offerto dieci partite ricche di emozioni e risultati significativi, delineando ulteriormente la corsa ai playoff. Tra le stelle della serata, spicca la prestazione di Shai Gilgeous-Alexander, autore di ben 40 punti che hanno guidato gli Oklahoma City Thunder a una vittoria convincente sui Washington Wizards per 132-111. La sfida, disputata al Capital One Arena, ha visto i Thunder prendere il largo nell’ultimo quarto, lasciando i padroni di casa a inseguire. Per i Wizards, il miglior realizzatore è stato Bilal Coulibaly con 21 punti.

Questa importante vittoria permette a Oklahoma City di assicurarsi matematicamente la Northwest Division, confermando la solidità di una squadra che ha saputo imporsi grazie anche ai 18 punti e 10 rimbalzi di Chet Holmgren e ai 20 rimbalzi di Isaiah Hartenstein. La partita ha evidenziato l’efficienza dei Thunder, che hanno chiuso con il 53,8% dal campo e dominato a rimbalzo (64 contro 43), mentre i Wizards hanno mostrato una buona percentuale da tre punti (41%).

I risultati delle altre sfide NBA

Tra gli altri incontri, i Los Angeles Lakers hanno conquistato una vittoria al cardiopalma sugli Orlando Magic per 105-104, grazie a un canestro decisivo sulla sirena di Luke Kennard. In questa gara, Luka Dončić ha messo a referto 33 punti, mentre Paolo Banchero ha contribuito con 16 punti per i Magic.

Gli Charlotte Hornets hanno superato i Memphis Grizzlies con una prestazione da 29 punti di LaMelo Ball, mentre gli Atlanta Hawks hanno travolto i Golden State Warriors, privi di Steph Curry, grazie ai 28 punti di Dyson Daniels.

I Cleveland Cavaliers hanno avuto la meglio sui New Orleans Pelicans per 111-106, in una partita decisa da un ultimo quarto di grande intensità e dai 27 punti di Donovan Mitchell. Gli Houston Rockets hanno invece superato i Miami Heat per 123-122 con un tiro della vittoria realizzato da Amen Thompson. Tra i texani, Kevin Durant ha segnato 27 punti, ma a brillare è stato anche l’azzurro Simone Fontecchio: l’ala italiana ha chiuso con 21 punti, frutto di un eccellente 8/12 dal campo e un notevole 5/9 da tre in quasi 38 minuti di gioco.

Non sono bastati, tuttavia, i 32 punti e 21 rimbalzi di Bam Adebayo per evitare la sconfitta di Miami.

Dettagli della vittoria dei Thunder sui Wizards

Analizzando più a fondo la sfida tra Thunder e Wizards, Oklahoma City ha costruito la sua vittoria grazie a una distribuzione equilibrata dei punti e a una difesa estremamente efficace nell’ultimo quarto, in cui ha concesso agli avversari solamente 15 punti. Oltre ai 40 punti di Gilgeous-Alexander, sono stati determinanti i contributi di Jared McCain (18 punti), Ajay Mitchell (14 punti) e Kenrich Williams (11 punti). I Thunder hanno dimostrato grande coesione di squadra, chiudendo con 31 assist e 6 stoppate. Washington, pur trovando buone risposte da Coulibaly e dalla panchina, non è riuscita a mantenere il ritmo nell’ultima frazione di gioco.

La notte NBA conferma così la forza dei Thunder e la competitività di una lega che si avvicina alla fase decisiva della stagione, con molte squadre ancora in lotta per un posto nei playoff e prestazioni individuali di altissimo livello che continuano a entusiasmare gli appassionati.