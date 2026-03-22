Sofia Goggia ha scritto una nuova pagina nella storia dello sci alpino italiano, trionfando nel SuperG femminile di Lillehammer e assicurandosi la sua quarta Coppa del Mondo di specialità. Dopo tre titoli in discesa, Goggia è ora la seconda italiana, dopo Federica Brignone, a vantare vittorie sia in discesa sia in SuperG.

La gara di Lillehammer ha visto la sciatrice bergamasca tagliare il traguardo con il tempo di 1:29.23. Corinne Suter è giunta seconda (+0.32), Kira Weidle-Winkelmann terza (+0.60). Emma Aicher si è piazzata quarta (+0.61), seguita da Cornelia Hütter, quinta (+0.84).

Tra le prime dieci, Elena Curtoni ha chiuso ottava (+1.38).

Un traguardo storico per Sofia Goggia

Questa vittoria è la ventinovesima in carriera in Coppa del Mondo per Sofia Goggia, e la sua decima nel SuperG, consolidando il suo status di protagonista assoluta dello sci alpino internazionale. La classifica finale di SuperG la vede al primo posto con 549 punti, seguita da Alice Robinson ed Emma Aicher. Il successo di Lillehammer arricchisce la sua bacheca, eguagliando il primato di Federica Brignone.

La classifica generale di Coppa del Mondo

A due gare dal termine, la classifica generale di Coppa del Mondo vede Mikaela Shiffrin al comando, seguita da Emma Aicher e Camille Rast. Sofia Goggia si posiziona al quarto posto, mentre Alice Robinson completa la top five.

Il risultato di Lillehammer rafforza la sua presenza ai vertici del circuito.

La stagione di Coppa del Mondo femminile si avvia alla conclusione con Sofia Goggia figura determinante, lasciando un segno indimenticabile nello sci italiano e internazionale.