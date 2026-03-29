Si sono conclusi in Val Martello, provincia di Bolzano, i Campionati Italiani assoluti di biathlon con le mass start maschile e femminile. L'evento è stato fortemente condizionato da un vento intenso, che ha reso le prove al poligono particolarmente difficili.

Nel settore maschile, il veterano altoatesino Lukas Hofer ha conquistato il titolo nazionale. La sua vittoria è giunta nonostante ben sette errori al poligono (1-2-2-2), un numero elevato. Hofer ha tagliato il traguardo in 34:06.8, precedendo Marco Barale (tre errori al tiro) di 6.9 secondi e Elia Zeni (due errori) di 19.8 secondi.

La sua capacità di imporsi con un margine rassicurante, nonostante gli sbagli, evidenzia la sua esperienza e forza sugli sci.

In campo femminile, Samuela Comola ha ottenuto il titolo italiano con una prova di grande solidità. Ha commesso una sola imprecisione nell’ultimo passaggio in piazzola, chiudendo la gara in 31:57.7.

Alle sue spalle si è classificata Hannah Audchentaller, con quattro errori (2-0-1-1), staccata di 38.5 secondi. Il terzo posto è andato a Rebecca Passler, con cinque errori (1-3-0-1), distanziata di 46.8 secondi. La prestazione di Comola sottolinea la sua freddezza e precisione nei momenti decisivi.

Il ruolo del vento e le vittorie inattese

La vittoria di Lukas Hofer è stata significativa e sorprendente, considerando i sette errori al poligono.

Questo risultato evidenzia la sua profonda esperienza e la capacità di prevalere anche in condizioni estreme, come quelle imposte dal vento forte nello stadio "Grogg" di Val Martello, che ha influenzato negativamente la precisione al tiro di molti. Hofer ha così ribadito la sua longevità e competitività nel panorama nazionale.

Samuela Comola, d'altra parte, ha dimostrato una maestria eccezionale. Il suo unico errore nell’ultima serie di tiro, in un contesto così difficile, testimonia una concentrazione e una tecnica superiori. La sua capacità di mantenere un ritmo costante le ha assicurato un vantaggio incolmabile, confermando il suo ruolo emergente nel biathlon italiano femminile.