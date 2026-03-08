Questa sera a Kontiolahti, in Finlandia, si disputa la Mass Start maschile di Coppa del Mondo di biathlon sulla distanza dei 15 km. L’Italia sarà rappresentata da un solo atleta, Lukas Hofer, che arriva alla gara forte delle buone sensazioni mostrate nelle prove precedenti e con l’obiettivo di confermare la solidità al tiro e sugli sci.

Il contesto della gara

La Mass Start mette in scena i trenta migliori biatleti del circuito, tra specialisti del poligono e atleti capaci di fare la differenza negli ultimi chilometri. Hofer si presenta al via con fiducia, dopo un fine settimana finora estremamente positivo sulle nevi finlandesi, grazie a una prova al tiro solida e a buone prestazioni sugli sci.

Le speranze azzurre e la situazione in attesa

L’obiettivo per Hofer è giocarsi un piazzamento di prestigio in una gara che spesso premia l’esperienza e la capacità di gestire la tensione nei momenti decisivi. Alle sue spalle, Nicola Romanin resta in attesa di un possibile ripescaggio: è quarto nella lista d’attesa e potrebbe entrare nella start list in caso di rinunce dell’ultima ora.

Favoriti e outsider

Tra i grandi protagonisti attesi figurano i norvegesi Christiansen e Lægreid, dominatori della stagione, e i francesi Jacquelin, Fillon Maillet, Perrot e Fabien Claude, tradizionalmente molto competitivi nelle gare con partenza in linea. La Germania punta sulla solidità al tiro, mentre Svezia, Austria e Slovenia potrebbero sfruttare eventuali errori dei favoriti.

Una buona notizia per il biathlon azzurro

In queste ore è arrivata una notizia incoraggiante per il biathlon italiano: Tommaso Giacomel ha annunciato via social di aver ripreso l’attività fisica dopo l’ablazione cardiaca a cui si è sottoposto nelle scorse settimane, condividendo una foto in bicicletta. Una notizia che fa sorridere l’ambiente azzurro, anche se per questa stagione i sogni di Coppa del Mondo sono ormai sfumati.

Il contesto della tappa di Kontiolahti

La tappa di Kontiolahti è l’ultima individuale della stagione di Coppa del Mondo 2025‑2026, con gare in programma dal 5 all’8 marzo. Oltre alla Mass Start maschile di oggi, sono previste la Mass Start femminile, le staffette e le gare individuali. Il programma ufficiale indica la Mass Start uomini alle ore 16.15, mentre il calendario TNT Sports segnala l’inizio alle 15.55, con lievi differenze dovute ai fusi orari.