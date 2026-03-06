Alla vigilia del Gran Premio d’Australia, Charles Leclerc ha espresso fiducia nel lavoro svolto dalla Ferrari, definendo la scuderia come “seconda o terza forza, ma la direzione è giusta”. Il pilota monegasco ha sottolineato la soddisfazione per l’impegno profuso dal team, pur riconoscendo la necessità di un continuo miglioramento.

Le parole di Leclerc dopo le prove

“Siamo felici soprattutto di come abbiamo lavorato”, ha dichiarato Leclerc. “Non ho sentito una persona nel team dire ‘siamo soddisfatti con quello che abbiamo fatto’ perché c’è ancora tantissimo lavoro.

Però guardando indietro, alla scorsa stagione, sì, sono soddisfatto. Però tutto è nuovo e c’è ancora tanto da imparare”.

Il pilota ha aggiunto: “la mia sensazione è che al momento siamo seconda o terza forza, con Red Bull e McLaren, con Mercedes davanti a tutti”.

Contesto e prospettive

Le dichiarazioni di Leclerc arrivano dopo le prime sessioni di prove libere, alla vigilia del primo Gran Premio stagionale. Il riferimento al lavoro svolto e alla necessità di continuare a migliorare evidenzia un approccio prudente ma positivo da parte del team di Maranello.

La consapevolezza di essere “seconda o terza forza” indica che la Ferrari non si considera ancora al vertice assoluto, ma ritiene di aver imboccato la strada giusta per competere con i migliori.

Prospettive future

Queste dichiarazioni confermano la prudenza del team, che non si illude ma guarda con fiducia al proseguimento del weekend australiano, puntando a consolidare la propria posizione e a ridurre il divario dai leader.