Il Super-G maschile di Coppa del Mondo a Garmisch-Partenkirchen, tappa conclusiva del weekend sulla pista Kandahar, ha visto un cambio d’orario. La gara, inizialmente fissata per le 11.15, è stata posticipata alle 11.45 a causa della nebbia.

Partenza rinviata per condizioni meteo avverse

La fitta nebbia ha imposto agli organizzatori lo spostamento dell’orario di partenza del Super-G maschile. La decisione è stata comunicata agli appassionati che seguivano la diretta testuale, annunciando il rinvio dell’inizio della competizione.

Franzoni e Odermatt: duello atteso

La sfida si preannuncia avvincente, con Giovanni Franzoni pronto a confrontarsi con Marco Odermatt. Odermatt domina la classifica di specialità con 425 punti, forte di un margine di 158 punti sull’austriaco Kriechmayr, secondo con 267 punti. Il suo percorso stagionale è stato finora eccezionale, con un quarto posto come unico risultato al di fuori del podio. Giovanni Franzoni, reduce da un ottimo quarto posto nella discesa del giorno precedente, mira a confermarsi in una disciplina in cui ha già dimostrato il suo valore, inclusa una vittoria sulla pista Lauberhorn.

Contesto e attese

Il circuito del Super-G si conferma particolarmente equilibrato: sei gare disputate finora hanno visto cinque vincitori differenti, a sottolineare l’incertezza e l’elevata competitività.

Tra gli atleti da tenere d’occhio figura anche Franjo von Allmen, campione olimpico e autore di tre podi stagionali, che potrebbe rivelarsi un outsider di rilievo.

Duello internazionale nel Super-G

Il Super-G maschile di Garmisch-Partenkirchen suscita grande interesse anche per il confronto diretto tra Odermatt, leader indiscusso della classifica di specialità, e Franzoni, desideroso di capitalizzare il suo attuale stato di forma. La competizione si arricchisce ulteriormente con la presenza di altri atleti di vertice, come von Allmen, promettendo una gara ricca di suspense e colpi di scena.