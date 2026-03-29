La semifinale scudetto di Serie A1 di volley femminile tra Numia Vero Volley Milano e Savino Del Bene Scandicci giunge al momento clou con gara 4, in programma domenica 29 marzo 2026 alle ore 20.30 all'Allianz Cloud di Milano. La formazione lombarda, avanti 2-1 nella serie, ha l'occasione di chiudere i giochi in casa e conquistare l'accesso alla finale. Le toscane, d'altro canto, galvanizzate dalla vittoria in gara 3, puntano a riequilibrare il confronto e a forzare la decisiva gara 5.

L'incontro sarà trasmesso in diretta TV su RaiSport HD e in streaming su DAZN, Rai Play e VBTV.

La sfida si preannuncia estremamente combattuta, un crocevia fondamentale per entrambe le formazioni. Milano cercherà di sfruttare al massimo il fattore campo, mentre Scandicci è determinata a prolungare la serie, dimostrando la solidità e la determinazione che le hanno contraddistinte nel corso della stagione.

Il duello tra ambizione e solidità

Questo confronto tra Milano e Scandicci evidenzia due delle realtà più competitive e affascinanti del volley italiano. Le lombarde, sostenute dall'entusiasmo del pubblico di casa, puntano con decisione a conquistare la finale scudetto. Le toscane, che hanno concluso la regular season al secondo posto, possono fare affidamento su un organico profondo e sulla spinta psicologica derivante dal successo che ha riaperto la serie.

L'equilibrio e l'intensità delle prime tre gare testimoniano l'alto livello di parità e la qualità del gioco espresso da entrambe le formazioni.

Copertura mediatica e contesto delle semifinali

La sfida tra Milano e Scandicci si inserisce nel più ampio contesto delle semifinali scudetto, che vedono contemporaneamente impegnate anche Conegliano e Novara nell'altra serie. Tutti i match di questa fase cruciale del campionato sono trasmessi da VBTV, assicurando una copertura integrale. La Rai garantisce inoltre la visione in chiaro su Rai Sport HD e Rai Play, mentre DAZN offre la trasmissione delle partite di maggiore rilievo. In caso di vittoria di Scandicci in gara 4, la serie si deciderà nella decisiva gara 5, che si disputerà in casa delle toscane. In questa fase finale, la profondità delle rose e l'efficace gestione delle energie saranno elementi chiave e potenzialmente determinanti per il successo finale.