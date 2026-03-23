Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, ha offerto una lettura chiara e diretta della sconfitta sorprendente di Carlos Alcaraz contro l'americano Sebastian Korda nel Masters 1000 di Miami. Intervenendo durante l’ultima puntata di TennisMania, sul canale YouTube di OA Sport, Monaco ha sottolineato come Alcaraz sia stato “dominato tennisticamente dalla prima all’ultima palla”, evidenziando anche una tensione palpabile nel box dello spagnolo.

L'analisi della "lezione di tennis" subita

Monaco ha spiegato che, a suo avviso, Alcaraz non ha saputo reagire quando Korda ha alzato il livello del suo gioco.

“Ha preso una lezione di tennis. È stato dominato tennisticamente dalla prima all’ultima palla, tranne quel passaggio in cui Korda ha fatto il Korda e si è un po’ bloccato”. In quel frangente, secondo Monaco, Carlos Alcaraz non ha saputo “mettere le mani sulla partita”.

Il commentatore ha descritto il gioco di Sebastian Korda come estremamente pulito e preciso, con un ritmo tambureggiante, simile a quello di Sinner, ma con “una classe e una pulizia incredibili, oltre a un back eccezionale, aiutato anche dalla velocità del campo”. Monaco ha aggiunto che Korda ha giocato “con i piedi sulla riga, con una pulizia assurda, leggendo il servizio”, e ha “dominato e distrutto” Alcaraz come raramente si era visto fare.

La tensione nel box di Alcaraz e il ruolo del coach

Guido Monaco ha osservato che “è la prima volta, dopo tanto tempo, che Alcaraz va veramente in difficoltà”. Questa situazione si è riflessa anche nel suo angolo: “Ho visto nel box un po’ troppa tensione: non trasmettevano calma”. La sorpresa e il nervosismo di Carlos Alcaraz avrebbero messo in evidenza una certa fragilità nella gestione della situazione da parte del suo team. Monaco ha infatti dichiarato: “Ho visto un coach che non reggeva la pressione, una certa fragilità nel gestire tutta la situazione quando devi allenare un fenomeno del genere. È una valutazione così, a caldo”.

Le dichiarazioni di Alcaraz dopo la sconfitta

La sconfitta di Alcaraz contro Korda, avvenuta nel terzo turno del Masters 1000 di Miami con il punteggio di 6‑3, 5‑7, 6‑4, ha rappresentato un’uscita prematura per lo spagnolo, considerato tra i favoriti del torneo.

Dopo il match, Carlos Alcaraz ha commentato: “Korda è stato incredibile oggi. È stato migliore nei momenti tesi del match”. Ha riconosciuto di aver giocato una buona partita, ma di non aver “competito al meglio” nei punti chiave. Alcaraz ha inoltre aggiunto: “Sento che in questi match i miei avversari non hanno la stessa pressione che hanno con altri giocatori. Il livello a cui stavo giocando fino al 5‑4 del secondo set era incredibile”.

Le implicazioni della sconfitta a Miami

Il match tra Carlos Alcaraz e Sebastian Korda è stato una delle sorprese più significative del torneo di Miami. La vittoria autorevole dell’americano ha riaperto il dibattito sulla tenuta mentale di Alcaraz nei momenti decisivi e sulla capacità del suo team di gestire la pressione in situazioni critiche.

L'analisi di Guido Monaco offre spunti importanti sulla complessità di mantenere un alto livello di performance e di gestione emotiva, sia per il giocatore che per il suo staff, quando si affrontano avversari determinati e in stato di grazia.