I Campionati Mondiali di pattinaggio artistico 2026 prendono il via oggi, mercoledì 25 marzo, nell'imponente O2 Arena di Praga, in Repubblica Ceca. La rassegna iridata si annuncia ricca di emozioni e vedrà fin da subito l'Italia protagonista con i suoi atleti. La giornata inaugurale è dedicata ai primi segmenti di gara, con lo short program individuale femminile e quello delle coppie d'artistico.

L'Italia schiera le sue punte di diamante per questo debutto. Nello short program individuale femminile, gli occhi saranno puntati su Lara Naki Gutmann, pronta a scendere sul ghiaccio per conquistare un piazzamento utile.

Successivamente, sarà la volta dello short program delle coppie, dove la formazione azzurra composta da Caldara e Maglio si confronterà con le migliori coppie internazionali.

Il programma odierno prevede l'inizio dello short program femminile alle ore 11:30, con le atlete impegnate fino alle 16:20. Nel pomeriggio, a partire dalle 18:45 e fino alle 22:09, sarà la volta delle coppie d'artistico. Gli appassionati potranno seguire le performance in diretta: RaiSport HD+ trasmetterà parte dello short femminile, mentre l'intera competizione sarà disponibile integralmente su discovery+ e su Eurosport 1. Quest'ultima emittente è accessibile anche tramite piattaforme come DAZN, Prime Video e TIMvision, garantendo una copertura capillare dell'evento.

I protagonisti internazionali e i favoriti a Praga

Il Mondiale di Praga, che si estenderà dal 25 al 29 marzo, attira l'attenzione globale grazie alla presenza di grandi nomi del pattinaggio internazionale. Tra i più attesi spicca l'americano Ilia Malinin, determinato a conquistare il suo terzo titolo mondiale consecutivo dopo l'ottavo posto ottenuto alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. A sfidarlo, e tra le figure di spicco, si annovera anche la giapponese Kaori Sakamoto, reduce da un'ottima performance che le è valsa l'argento olimpico.

Anche nella disciplina della danza su ghiaccio, la competizione si preannuncia serrata. I campioni olimpici francesi Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron partono tra i favoriti, affiancati dall'esperta coppia canadese formata da Piper Gilles e Paul Poirier.

Per quanto riguarda la categoria delle coppie d'artistico, tutte le attenzioni sono rivolte al duo tedesco composto da Minerva Fabienne Hase e Nikita Volodin, considerati tra i principali contendenti al titolo.

La risonanza dell'evento è amplificata dalla vasta copertura mediatica internazionale. Oltre alle piattaforme già menzionate, Eurosport e le sue piattaforme di streaming garantiranno una visione completa, così come il canale YouTube ufficiale della ISU, che trasmetterà le gare in diretta per un pubblico globale. Questa rassegna promette dunque uno spettacolo di altissimo livello, con atleti di fama mondiale pronti a contendersi i prestigiosi titoli iridati.