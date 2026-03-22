Al Gran Premio del Brasile di Moto3, disputato sul circuito Ayrton Senna di Goiânia, Máximo Quiles ha conquistato una vittoria memorabile. La gara, caratterizzata da una drammatica bandiera rossa e una successiva ripartenza per soli cinque giri, ha visto il pilota del CFMOTO Aspar Team resistere con determinazione agli attacchi di Marco Morelli e Veda Pratama, chiudendo in testa una corsa ricca di tensione e sorpassi decisivi.

La dinamica della gara

L'evento è stato segnato da un'interruzione cruciale causata da una bandiera rossa. L'incidente, avvenuto alla curva quattro nel corso del quindicesimo giro, ha coinvolto il pilota David Almansa, rendendo necessaria la sospensione della competizione.

Alla ripartenza, la griglia è stata riformata basandosi sulla quattordicesima tornata, e Quiles, nonostante partisse dall'undicesima posizione, ha dimostrato una straordinaria abilità. In soli tre giri, è riuscito a portarsi al comando, costruendo un vantaggio significativo di oltre quattro secondi sul gruppo degli inseguitori.

Nonostante la pressione costante di Morelli, che ha ridotto il distacco a soli 0,143 secondi nelle fasi finali, Máximo Quiles ha mantenuto il controllo impeccabile della sua moto fino al traguardo. Il diciassettenne esordiente indonesiano Veda Pratama ha completato il podio, ottenendo un risultato storico per l'Indonesia con il suo primo piazzamento mondiale. Álvaro Carpe, invece, ha sfiorato il podio per la seconda gara consecutiva, classificandosi al quarto posto.

Risultati e impatto sul campionato

La classifica finale del GP del Brasile Moto3 vede dunque Máximo Quiles al primo posto, seguito da Marco Morelli con un distacco minimo di 0,143 secondi. Il terzo gradino del podio è stato occupato da Veda Pratama, mentre Álvaro Carpe si è classificato quarto e Guido Pini quinto. La gara ha registrato anche alcuni ritiri importanti, tra cui David Almansa, Jesús Ríos ed Esteban, a seguito dell'incidente che ha portato all'interruzione della corsa.

La vittoria di Quiles non è solo il suo primo successo stagionale, ma gli permette anche di balzare al comando della classifica iridata, consolidando la sua posizione nel campionato. La sua performance è stata definita "due volte vincente" per la capacità di imporsi sia nella ripartenza, superando numerosi avversari, sia nella gestione finale della gara, mantenendo la leadership nonostante la partenza da una posizione sfavorevole.

Questo Gran Premio del Brasile riveste un'importanza particolare, segnando il ritorno del Motomondiale in territorio brasiliano dopo oltre vent'anni. Per la prima volta, l'evento è stato ospitato dal circuito di Goiânia, che è stato recentemente rinnovato e adeguato per soddisfare i rigorosi standard di sicurezza imposti dalla FIM, garantendo così uno spettacolo emozionante e sicuro per tutti gli appassionati.